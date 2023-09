Hace un Bizum por error, le manda un WhatsApp para que se lo devuelva y la respuesta es para verla

Uno de los mayores riesgos de utilizar Bizum es que, si te equivocas en el destinatario o en la cantidad, ya no hay vuelta atrás. Quedas en mano de la buena voluntad de la otra persona, que tiene que acceder voluntariamente a devolverte el importe.

El Banco de España ya ha avisado en más de una ocasión de que "lamentablemente, debido a las características de este servicio, no se puede anular o deshacer", por lo que "las transferencias son irrevocables y finales".

"La única opción es que contactes con esa persona y acceda a devolverte el dinero. También puedes acudir a tu banco para que realice las gestiones pertinentes para tratar de recuperar los fondos. Te recomendamos que lo uses seleccionando los contactos de tu libreta en vez de escribir a mano el número de teléfono", decía el organismo.

Ahora, el usuario de Twitter @em_martinez7 ha publicado el WhatsApp que le envió una persona que le había hecho un Bizum de 30 euros por error. Y también su ejemplar respuesta.

"Anoche recibí un Bizum de 30€ de un desconocido y durante esta madrugada me escribió diciendo que había sido un error y que si se lo podía devolver", explica.

"Obviamente lo he hecho porque a mí me han educado así: si de pequeño ves a tu madre devolver la vuelta de más cuando la cajera se equivoca te parece como algo obvio", añade antes de rematar: "Se trata simplemente de tener valores, aunque por desgracia cada día veo a menos gente así".

En el mensaje, la persona le dice: "Perdona, ayer me confundí y te hice un Bizum de 30 euros por error. ¿Podrías, por favor, mandármelo de vuelta? Así no tengo que contactar con el banco y pedir al banco que lo anulen, que es más follón".

"Ya lo tienes devuelto, te aconsejaría que en el futuro tuvieras cuidado porque Bidum es jodido y si el beneficiario se niega es muy difícil recuperar el dinero", le dice el receptor.

Muchos usuarios han alertado de que puede tratarse de un timo, a lo que el usuario ha respondido: "Os agradezco la preocupación, pero es imposible porque un Bizum no tienes forma de retrocederlo. Si fuera una transferencia hubiera tenido mucho más cuidado, porque las transferencias sí que tienes 24 horas para anularlas, pero en Bizum aunque esta persona reclamara en su banco si yo me niego no se le devuelve".

"Y obviamente he comprobado que el dinero ya estaba en mi cuenta y que no era una solicitud de dinero", ha remarcado antes de rematar: "Lo único que tiene es mi número (lo cual ya tenía porque si no, no me podría hacer el Bizum). Cuando haces Bizum no te sale la cuenta ni nada, lo único que sale es el nombre que te tengas puesto".