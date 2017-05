El escándalo del abrigo de más de 50.000 dólares de Melania Trump del que todo el mundo habla

Ya hace un par de días que el presidente de EE UU, Donald Trump, y su esposa, Melania, despegaron desde Sicilia en el Air Force One —el avión del presidente de EEUU— de regreso a Washington tras una gira internacional de nueve días, la primera desde que llegó a la Casa Blanca el pasado enero.

Sin embargo, el prohibitivo estilismo de Melania durante el último día de su visita oficial a Italia, compuesto por un abrigo floral Dolce & Gabbana de —agárrense— 51.500 dólares, combinado con un vestido color crema y un clutch haciendo juego —también de Dolce & Gabbana— con las mismas aplicaciones florales que la chaqueta —de 1.630 dólares—, sigue dando que hablar.

La ropa de Melania continúa provocando todo tipo de críticas por un coste económico que, según muchos, hiere la sensibilidad.

Melania Trump wore a coat that costs more than most Americans earn in a year https://t.co/7nWksRamja pic.twitter.com/CpETo845Lz