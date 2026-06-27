En el extranjero dictan una clara sentencia al ver la camiseta blanca de España

La selección española ha estrenado frente a Uruguay en el Mundial su segunda equipación, de color blanco y con un aire retro que ha provocado un verdadero furor en las últimas semanas. De hecho, si te has fijado al andar por la calle, seguro que habrás visto a bastante gente lucirla.

La web de Mujer Hoy publicaba recientemente un artículo en el que se analizaba las razones del exitazo de esta prenda, que "ha logrado trascender los límites del terreno de juego para convertirse en un objeto de deseo absoluto tanto para los aficionados como para aquellos y aquellas que quieren sumarse a la estética blokecore (la moda de llevar camisetas de equipos de fútbol como parte de nuestros estilismos urbanos)".

Según ese artículo, una de las claves del éxito de la camiseta está en "la elección de su base en tono off-white o blanco roto, una tonalidad sutil que en este caso evoca el color del papel envejecido y que sirve de lienzo perfecto a los detalles en profundo granate carmesí y dorado que ribetean las mangas y el cuello".

Las claves del éxito

"Otro factor determinante que explica este arrollador éxito comercial es el regreso del legendario logotipo Trefoil de Adidas a la Copa del Mundo tras 36 años de ausencia", se añade antes de apuntar que "desde una perspectiva semiótica, el concepto detrás del diseño, tal y como ha compartido Adidas, es un homenaje al patrimonio cultural de España y a su rica tradición literaria".

En el extranjero, la camiseta blanca ha provocado multitud y muy positivas. "España lleva su camiseta BLANCA que se ve bastante elegante con las rayas rojo/dorado!! El rojo es como un burdeos!", apuntaba una persona. "La camiseta blanca de España es un beso del diseñador. Simplemente muy bonita", añadía otra.

"Esas camisetas blancas de España están MUY bien", certificaba otro. "España lleva hoy la camiseta visitante más bonita de la historia", sentenciaba otro más.