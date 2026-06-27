"Esto es vergonzoso": indignación mundial por lo ocurrido en el minuto de silencio por Venezuela en el España-Uruguay

Estupefacción por lo que ha ocurrido en el Uruguay-España, que juegan este sábado el tercer partido del Grupo H donde ambos equipos compiten por una plaza en la siguiente fase.

Después de que sonasen los himnos, en el estado de Guadalajara (México) se ha guardado un minuto de silencio por los fallecidos en los terremotos que destrozaron Venezuela hace dos días.

El balance de víctimas mortales ya ha saltado de 32 a 164 muertos, y de 700 a más de mil heridos en pocas horas con todavía mucho trabajo por hacer en el país.

Gritos del público

Lo que nadie esperaba era que en ese minuto de silencio, signo de respeto por las víctimas y los heridos en la tragedia, se escuchasen gritos de todo tipo. Hasta un "cállese". Algo que ha sido muy comentado en redes.

"Qué rabia da que no respeten el minuto de silencio por los damnificados de Venezuela, es algo básico el respeto y la empatía", dice un usuario en X. Otro comenta: "Esto no me lo puedo creer. Guardan un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Venezuela y ahí gente estupida que esta gritando, esto es vergonzoso".

"Tenían que hacer minuto de silencio y gritaban cosas", ha señalado otro en la red social de Elon Musk. "Hubo una parte del público que no respetó el minuto de silencio por Venezuela", ha afirmado otro usuario.

Además de estos comentarios, otros han agradecido el gesto de la FIFA de promover este minuto de silencio por Venezuela. Estos son otros mensajes positivos: "El minuto de silencio en el juego de España -Uruguay me lleno de mucha tristeza , nostalgia , Venezuela es un país con tantas cosas linda ,que nos no merecemos tantas cosas mala, que nos han pasado y además que no estamos en el mundial como selección".