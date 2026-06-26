Estupefacción por las palabras del doctor Cabrera sobre Patxi López en 'Horizonte': "Por muchísimo menos he ingresado a alguien en un psiquiátrico"

El doctor Cabrera, conocido por sus apariciones en Horizonte y Cuarto Milenio, ambos programas de Iker Jiménez en Cuatro, ha desatado una fuerte polémica en redes al decir, entre otras cosas, que habría que ingresar a Patxi López en un psiquiátrico.

Entre las risas de los presentes en plató, el forense dijo: "Aquí hay dos cosas. La primera es Patxi López. Yo por muchísimo menos he ingresado a alguien en un psiquiátrico". Unas declaraciones que han sido aplaudidas por la prensa de derechas, que considera esto un ejercicio de "libertad".

"Pero yo soy el psiquiatra de la mesa, ¿no? Pues entonces yo digo de lo mío, es mi negociado", ha dicho, de nuevo, el doctor Cabrera ante las risas de Carmen Porter y de Iker Jiménez.

Lo segundo en lo que se ha fijado Cabrera es en la cara del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, según él —no se sabe si también es un diagnóstico— es "de vergüenza ajena".

"No sabía dónde meterse cuando el tío decía 'yo, con Begoña'. Le ha faltado llorar o tirarse luego del asiento mientras el otro, en pleno delirio mesiánico, porque era un delirio mesiánico, de neuroléptico, de electroshock", ha dicho, parece que en serio, el eminente doctor.

Por último ha afirmado: "Aquí hay que entrar con un electroshock en el Congreso de los Diputados. Pero, además, por vía anal, perdonadme, se acabó".

Y más risas. Ahí ya ha intervenido Iker Jiménez para pedir disculpas: "No sé qué pasa hoy. No sé qué pasa pero es así. El doctor lo hace también por eso, porque sabe que tiene mucho impacto".

En ese mismo pleno se vivió un momento de tensión cuando Alberto Núñez Feijóo mencionó al padre fallecido de Patxi López. "Señor Patxi López, si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás", dijo concretamente el líder de la oposición.

"Para que yo le acepte al señor Feijóo que hable de mi padre, tendría que nacer tres veces. Una por las veces que le dieron de hostias en las comisarías de este país, otra por las veces que estuvo encarcelado y otra por el destierro que tuvo que soportar por defender la libertad", exclamó el portavoz socialista desde la Tribuna ante un ausente Feijóo.