Un experto en drones de Ucrania, sobre la nueva fase de la guerra: "Los rusos están priorizando atacar no a las tropas de asalto ni a los soldados, sino a los operadores de drones y robots"

La guerra en Ucrania lo ha cambiado casi todo a niveles de operativos militares. Después de cuatro años y cuatro meses de invasión rusa sin excesivo éxito a nivel territorial y con un frente relativamente estático desde hace tiempo, las prioridades hoy son diferentes a las del comienzo.

La paz sigue estando lejos y Putin insiste en su desafío total de conquistar sus objetivos en Ucrania "por medios militares". Pero Kiev no se limita a resistir y en muchos territorios y en muchas fases del conflicto ha tomado la delantera, golpeando con fuerza a Rusia en el frente y también en la retaguardia. Incluida Moscú.

En esa 'nueva fase' han ganado un protagonismo decisivo los drones, uno de los grandes motores del éxito militar de Ucrania. Con datos recientes aportados por las tropas de Zelenski, sus drones son la causa del 90 % de las bajas rusas en el frente actualmente.

Y junto a los drones, el foco recae sobre sus verdaderos responsables, los operadores. La OTAN y muchos países toman nota del rendimiento que el ejército ucraniano ha sacado a estos artefactos, que les han permitido conquistar con la ayuda de varios robots terrestres, posiciones rusas sin necesidad de fuerza humana sobre el terreno.

Por ello, ahora Rusia apunta no tanto a la infantería rival, sino a los mismísimos operadores de drones, por ser su verdadero objetivo. Un alto funcionario de Ucrania confesaba recientemente a Business Insider que "muchos [de los operadores de drones] participan en los combates y, a menudo, son objetivos prioritarios para el enemigo".

Taras Berezovets, jefe del departamento de cooperación militar de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania, añadía que estos técnicos "realizan exactamente el mismo trabajo" que los demás soldados. "Decir que trabajan en condiciones mucho más seguras es completamente erróneo".

"Nunca debemos olvidar que los operadores de drones son el objetivo principal de las unidades rusas", añadió durante una reciente cumbre sobre drones en Letonia, donde Ucrania impartió numerosas lecciones a las potencias occidentales. De ellos añadió Berezovets que Moscú "intenta matarlos"... algo que también busca Ucrania con sus homólogos rusos.

"Los operadores de drones son ante todo soldados, y están sujetos a los mismos problemas psicológicos y traumas" remataba el alto mando militar.

Dmytro "Liber" Zhluktenko, exoperador de drones y ahora analista de lecciones aprendidas en el 413.º Regimiento de Sistemas No Tripulados 'RAID' ratificaba a su 'colega' con la afirmación de que ser operador de drones "es muy peligroso".

"En algunos casos, nuestros operadores de drones participan en combates con armas ligeras, como si fueran infantería. Es decir, básicamente infantería con drones", culminaba.