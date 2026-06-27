La maraña de España: el camino completo (y los posibles rivales) de la selección hacia su segunda estrella mundial

Empieza lo serio. Costó algún sudor más de los previstos y posiblemente algo de 'Reflex' tras lo de este viernes, pero España ya está en dieciseisavos del Mundial y como primera de grupo tras dar pasaporte a Uruguay. Un mérito relativo para una aspirante al título encuadrada en el H junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y una selección uruguaya en horas bajas. Pero eso ya es historia, igual que el triste debut ante los caboverdianos. Al fin estamos donde toca, en los cruces.

La primera fase del Mundial de EEUU, México y Canadá deja muchas preguntas, también en relación a una selección española que supo reaccionar a tiempo con un paseo ante Arabia Saudí. Tres partidos, tres imágenes diferentes. Esa es materia de otros artículos. En este vamos a intentar responder a la gran pregunta: ¿y ahora qué?

Es sencillo de explicar... en teoría. Sobre todo, porque la fase de grupos aún no ha terminado, aunque casi todo esté definido. Por suerte o desgracia, España forma parte del último tercio de selecciones en el calendario, por lo que su destino no estará definido hasta este domingo a la salida del sol. Todo depende de un interesantísimo Austria-Argelia. Que sí que lo es, hacednos caso.

Con la 'A' y no es Argentina: rival de España en 1/16

España se ha clasificado como primera del Grupo H y eso supone que jugaremos los dieciseisavos el jueves 2 de julio a las 21:00 (siempre como referencia el horario peninsular español) en Los Ángeles. Allí el rival será el segundo del Grupo J; o sea, Austria o Argelia. Quien gane será nuestro rival y en caso de empate, el golaverage va a favor de los europeos de David Alaba.

Pongamos que la lógica del fútbol, a veces tan ilógico, se impone y España supera el cruce de dieciseisavos ante un rival que, sea quien sea, será notablemente inferior. Llegamos a octavos y la cosa se pone algo más seria.

Octavos: no hay gloria sin sufrimiento

El duelo de octavos que correspondería a España está previsto para el lunes 6 de julio en Dallas, también a nuestras 21:00. El rival pinta a ser de bastante más postín y saldrá del ganador del choque entre los segundos de los grupos K y L. Si por lo que sea no te los sabes de memoria, tranquilo, te lo traducimos.

El segundo del Grupo K será o Portugal o Colombia. Tal y como están las cosas en ese grupo, Portugal sería nuestro rival si no le gana a los cafeteros. Un empate mantendría la primera posición de Colombia y solo una victoria de los de CR7 evitaría el duelo ibérico en octavos.

Cuartos, el anfitrión asoma entre la bruma

El 'Rubicón' histórico de la selección española, afortunadamente cruzado desde aquella Eurocopa de 2008. Si los de Luis de la Fuente se hacen fuertes en el duro cruce de octavos, los cuartos de final ofrecen un abanico amplio de opciones. Entre dudas una de las certezas es que la gran anfitriona, EEUU, va por ese lado. La anfitriona en cuartos es uno de esos recuerdos de Vietnam que aún tenemos desde el 2002 en Corea...

Lo primero es lo seguro, que el partido de cuartos será el viernes 10 de julio otra vez en Los Ángeles y, de nuevo, a las 21:00. Ahora viene lo quinielístico, definir el rival, porque toca mirar a varias 'casillas'.

Todo empieza con un duelo de octavos ya definido, la anfitriona EEUU contra Bosnia. El ganador de este duelo de 1/16 se medirá en octavos contra el vencedor del disputado entre el primero del Grupo G (Bélgica) y uno de los mejores terceros provenientes de los grupos A, E, I o J. Sea el que sea, un rival a priori menor.

Semifinales: susto o muerte

A ver, que estamos en semifinales de un Mundial. No nos vamos a poner exquisitos con el rival. Llegados a este punto, no puede caer un rival 'asequible'. Y si por nombre tocase un rival de menos pedigrí el peligro reside en eso mismo, en que un underdog (palabra que viene a decir un 'tapado', un rival predestinado a caer, pero que queda muy bien en este contexto) haya conseguido plantarse en semis.

Primero, reservemos cita en el sofá. La semifinal del lado de España tendrá lugar el martes 14 de julio en Dallas, a las 21:00, como siempre en nuestros cruces.

¿El rival? La parte superior del cuadro lleva a un gran nombre potencial, el de Francia, imperial en el Grupo I. Pero también podrían ser los de Alemania, Marruecos o Países Bajos.

Todos los ojos miran a la Francia de Mbappé, Dembélé y Olise como favorita. Pero incluso a ellos plantarse en semifinales no les sería fácil. En el cruce inicial le toca uno de los mejores terceros (Suecia); en octavos, empero, vendría algo más contundente, porque todo apunta a un más que previsible Francia-Alemania. El que gane se plantaría en cuartos a la espera de otro rival de aúpa, el ganador del Países Bajos-Marruecos contra el vencedor del Sudáfrica-Canadá, otra anfitriona.

La gran final: elige tu propia aventura con Messi, Vini, Kane...

¿Quién no firmaría plantarse el domingo 19 de julio a nuestras 21:00 frente al televisor, en el bar, en la plaza de Colón o con El HuffPost abierto para vivir la segunda final de España en un Mundial de fútbol masculino?. Organizado ese planazo, ¿qué más da el rival enfrente?

Pongamos que hemos superado a Colombia, a EEUU, a Francia... nos quedaría la última 'pantalla' para pasarnos el juego. Y esa última pantalla incluye un rival premium que ahora mismo es pura incertidumbre, aunque hay varias pistas visto el cuadro 'de la derecha', el lado opuesto al de España.

A todos nos salen los mismos nombres: la Argentina de Messi, la Brasil de Vinicius y Ancelotti, la Inglaterra de Kane... y quizás la Portugal de CR7. Analizados los potenciales cruces los grandísimos favoritos se evitan en dieciseisavos. Brasil y Argentina ya están clasificadas como primeras y sus cruces iniciales se antojan sencillos. Ya en octavos se les va complicando algo el camino, aunque nada como ocurriría en cuartos.

Jugando a adivino, podrían salir unos cuartos tal que Brasil-Inglaterra (si los británicos ganan a Panamá y pasan como primeros del Grupo L) y un Argentina-Portugal o Argentina-Colombia. Por ende, las semifinales serán de altísimo voltaje... si no se cuela ningún matagigantes por el camino.