Felipe VI acude a ver el Uruguay-España pero la vista de muchos se va a quienes están sentados justo en la fila de atrás

El rey Felipe VI ha sido uno de los protagonistas en las gradas del Estadio Akron de Guadalajara, en México, adonde se ha desplazado para presenciar el encuentro del Mundial entre España y Uruguay.

El monarca ha viajado invitado por la presidenta Claudia Sheinbaum para asistir al partido del Mundial de fútbol entre España y Uruguay "en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales" entre España y México y que permitirá reforzar "los vínculos de cercanía y afinidad que unen a ambos pueblos".

Las cámaras de fotógrafos y televisión se han centrado en la presencia del rey en el palco, aunque varias de las personas que se sentaban justo en la fila de detrás han desviado la mirada de muchos.

Allí estaban nada más y nada menos que tres campeones del mundo en 2010: Iker Casillas, David Silva y Carles Puyol. También se ha dejado ver por allí cerca Diego Forlán, exjugador de Uruguay y del Atlético, que ha aprovechado la ocasión para saludar al rey.

Un poco más arriba estaban también los exjugadores Fernando Hierro y Michel Salgado, que son los embajadores de España en el torneo.

El palco del estadio de México. Getty Images

La prensa mexicana ha dedicado numerosos artículos a la visita del rey, con la que se ha dejado atrás la polémica en torno a la Conquista y los dos países han iniciado una "nueva etapa de diálogo y respeto", según el Ejecutivo mexicano.

Uno de los medios que ha publicado perfiles sobre Felipe VI ha sido Milenio, que en su titular describe al monarca de una forma como mínimo inesperada: "Deportista y aficionado al futbol, así se declara el rey Felipe VI de España".

En ese texto, el medio destaca que el rey tiene "una gran relación con el deporte" y recuerda que" es y ha sido siempre un deportista consumado e, incluso, en 1992 formó parte del equipo de vela que compitió en las Olimpiadas de Barcelona".