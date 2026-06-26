Una abogada sentencia tras la filtración de mensajes privados de Zapatero: "Es un secreto a voces"

La abogada estratégica Verónica Tallón ha hablado sobre la filtración de los mensajes privados de José Luis Rodríguez Zapatero con su secretaria Getrudis Alcázar, que no tienen nada que ver con la investigación al expresidente por su supuesta participación en el caso Plus Ultra.

La ola de indignación no ha sido menor y Tallón ha dado su punto de vista como abogada, revelando lo que más le preocupa. "No es lo que hay en ella, es cómo ha llegado a la prensa porque cuando un juez autoriza el registro de un dispositivo, lo que se extrae de ese volcado no puede ir directo a los medios de comunicación", ha expresado en un vídeo publicado en su perfil de TikTok (@yourtrustedlawyer).

Señala un procedimiento legal obligatorio llamado expurgo: "Es el filtro previo que protege la intimidad del investigado. Antes de incorporar nada a la causa, la defensa y la fiscalía revisan el contenido del volcado y alegan sobre qué información es relevante para la investigación y qué debe eliminarse por ser la vida privada sin ningún tipo de interés penal".

"Es un secreto a voces"

Según cuenta la abogada, al final decide el juez y eso está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este caso, advierte que el expurgo no se ha realizado o "no se ha hecho bien", dando como resultado que la información privada de Zapatero, sin relevancia aparente para la investigación, haya acabado en los medios de comunicación.

Lo que hay que entender es "quién filtra esta información": "En los procedimientos mediáticos, las acusaciones populares son las que más acceso tienen a las actuaciones. Es un secreto a voces que una parte de su actividad consiste exactamente en eso, filtrar a la prensa el contenido reservado de una causa para generar presión mediática".

Para Tallón eso no es justicia, sino "espectáculo": "La metedura de pata es grave y el legislador lleva años mirando para otro lado porque nadie debería ver su vida privada en los titulares de un periódico antes de que un juez haya decidido si esa información tiene ni siquiera relevancia penal".

"La presunción de inocencia y el derecho a la intimidad no son privilegios, son derechos de todos", ha rematado la abogada.