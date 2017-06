Cristina Rodríguez se despide de 'Cámbiame' besando a Natalia Ferviú

Los seguidores de Cámbiame tenían este 2 de junio marcado en rojo. El programa de este viernes era especial porque suponía el último en el plató de Cristina Rodríguez, la estilista y cinco veces nominada al Premio Goya. Rodríguez se marcha del programa de Telecinco durante varias semanas para ser jurado de otro concurso, Me lo dices o me lo cantas. Aunque la despedida es por un tiempo corto, tanto Cristina como la presentadora Carlota Corredera y sus compañeros Pelayo Díaz y Natalia Ferviú no han podido evitar las lágrimas.

Un adiós que dista mucho del que tuvo en el programa Marta Torné, que salió prácticamente por la puerta de atrás. Torné presentó el espacio durante más de año y medio, desde sus comienzos hasta el pasado diciembre, cuando fue sustituida de manera casi fulminante por Carlota Corredera, nuevo rostro estrella de la cadena.

A Marta Torné ni adiós le dijeron y esta que se va un mes y parece que están de velatorio #Cámbiame477 — Ariøn (@ariongrimes_) 2 de junio de 2017

Y la pobre Marta Torné que se fue para siempre ni siquiera le disteis la oportunidad de despedirse dignamente . 😡 #Cámbiame477 — César (@Divitidus) 2 de junio de 2017

@CarlotaLlauger cuando echaste a @martatorne para presentar tu "DESTRÓZAME" montasteis el mismo paripe que hoy para despedir a @cristina ??? — ❀ Mo Cuishle ❀ (@Cristian13vp) 2 de junio de 2017

Esta vez, Pelayo Díaz ha querido que la despedida temporal de su compañera estilista fuera por todo lo grande... y con beso incluido. "Hasta hoy soy absolutamente heterosexual", afirmaba Cristina Rodríguez, a lo que Díaz la interpelaba: "¿Entonces nunca te has dado un morreo con una tía?". A su lado, Natalia Ferviú contestaba: "Yo sí...", mientras que Rodríguez negaba la mayor: "Yo, no. Con lengua, no". "Bienvenida al primer día de tu vida como lesbiana", le decía entonces Pelayo Díaz.

Aunque las dos se mostraban algo cohibidas al principio, Pelayo Díaz las ha ayudado a superar la vergüenza mientras el público coreaba: "¡Que se besen, que se besen!". Para cumplir el encargo de su compañero, Natalia Ferviú ha tenido una petición: "O me ponéis el Mujer contra mujer de Mecano o nada". Y el tema de la banda ha sonado en el plató.

"Tienes que ser la primera mujer en besar a Cristina, por favor, que igual le abres una ventana al futuro", exigía Díaz. El beso —tres piquitos largos— ha dejado al plató aplaudiendo y a Cristina con cara de shock.

Los que también se han quedado bastante en shock han sido los espectadores, que no han dejado de mostrar sus impresiones en Twitter. Cristina vuelve en solamente un mes, pero habrá que ver si el diseñador Juan Avellaneda, su sustituto, logra generar tantas emociones —encontradas— como ella.

#Cámbiame477 la mujer dice que se va un mes y la despiden como si no hubiera un mañana pic.twitter.com/1Wy7l5ahxT — jorgie dlic (@jorgieDLIC) 2 de junio de 2017

Cuando eres tan dramática que te vas un mes y parece que te vas para siempre. #Cámbiame477 pic.twitter.com/ZnKhEgLm0p — Borja Terán (@borjateran) 2 de junio de 2017

