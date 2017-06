Ben Affleck y Matt Damon incluyeron una escena de sexo gay en 'El indomable Will Hunting'

Los actores Ben Affleck y Matt Damon en una escena de la película 'El indomable Will Hunting', 1997. (Foto de Miramax/Getty Images)

En algún momento hubo una escena de sexo gay en el guion de El indomable Will Hunting.

Ben Affleck y Matt Damon debutaban como guionistas cuando escribieron la película sobre el conserje superdotado que trabajaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1997. Decidieron que la distribuidora de la película fuera Miramax Films, una empresa que se asociaba a cine independiente y extranjero y que por aquel entonces dirigía Harvey Weinstein. Weinstein ganó la competición que se generó alrededor de la película por un curioso motivo: por haberse leído el guion entero y por haberse dado cuenta de que la escena de sexo no encajaba en la trama.

"Todos los estudios querían la película, todos los estudios querían que ellos salieran en ella y querían hacerla", explicaba Weinstein a principios de este mes en el programa de la BBC The Graham Norton Show. "Eran muy jóvenes, acababan de empezar, pero ya habían hecho muy buenos papeles. Vinieron a mi despacho, yo había leído el guion antes de la reunión, les hice pasar y todo iba muy bien; cuando llevábamos 10 minutos reunidos, les dije: 'Chicos, solo hay una cosa en el guion... tengo un apunte importante que hacer. En la página 60, los dos profesores practican sexo oral, están arrodillados y hay una escena de sexo muy larga. ¿Qué narices es eso? Porque los dos son heterosexuales y no se da en la trama ninguna pista de que pueda pasar algo así... no entiendo la escena".

Al parecer, la incluyeron deliberadamente.

"Me explicaron: 'Es una escena que escribimos para ver quiénes se leían los guiones, porque, de todos los estudios a los que hemos ido, nadie nos ha mencionado la escena. A lo mejor alguien ha pensado que se trataba de un error o a lo mejor nadie se ha leído el guion'. Y me dijeron: 'Eres el único que nos ha hablado de la escena, así que la película es tuya", recuerda Weinstein.

Affleck y Damon habían vendido los derechos a Castle Rock, pero empezaron a sospechar que en la empresa nadie se había leído las versiones editadas del guion que les habían pedido que entregaran. O, al menos, no con demasiada atención.

"Nos frustraba tanto que en Castle Rock no se leyeran el guion que sentimos la necesidad de desarrollar algún tipo de prueba", confesó Affleck a la revista Boston Magazine hace cuatro años. "Empezamos a escribir en el guion cosas como 'Will le dedica una mirada enternecedora a Sean, se inclina hacia él y empieza a chupársela...', lo entregamos y nunca nos mencionaron esas escenas en las que Sean y Will se liaban".

El indomable Will Hunting recaudó más de 200 millones de dólares en todo el mundo y, gracias a ella, Affleck y Damon ganaron el Oscar al mejor guion original y Robin Williams al mejor actor de reparto.

