Felipe González pide elecciones ya: "Si trabajara para el PP ya habrían ganado, imbéciles"
El expresidente vuelve a pronunciarse sobre la imputación de Zapatero, en medio de chascarrillos y anécdotas, tras ser preguntado sobre si el PP debe presentar una moción de censura que no cree conveniente.
"Nos afecta como país, nos afecta como partido y nos afecta como personas. Y me abruma, realmente". Con estas palabras, otro expresidente socialista ha vuelto a acaparar momentáneamente los focos mediáticos en plena actualidad sobre el 'caso Plus Ultra' y la imputación del exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias.
Se trata de Felipe González, que este lunes ha salido al paso de otras declaraciones anteriores suyas, entre chascarrillos, ironías y anécdotas para aclarar si estaría de acuerdo con que el Partido Popular realizase una moción de censura. No lo está, pero cree que hay que adelantar las elecciones este mismo año.
"Vamos a ver cómo sigue la investigación", ha señalado en el marco de una intervención en unas jornadas de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). LO ha hecho recordando que esta "no ha empezado cuando hemos conocido el auto, no cabe la menor duda, lleva mucho tiempo circulando". Sobre ese documento de la causa judicial, González ha dicho que "a mí me impresionó mucho el auto y, ayer por la tarde, decidí dejar de leer los informes de la UDEF".
Y le ha dado pie a una anécdota sobre Pujol. "Recuerdo que hace 30 años, una vez me preguntó Pujol: 'Y eso de la UDEF, ¿qué es? Explícame qué es la UDEF'", ha relatado, en referencia al expresident catalán y la unidad de delincuencia. Entre risas y recordando que el catalán estaba "desesperado", Felipe González ha repasado la "presunción de inocencia" de Zapatero, pero ha cambiado de tercio y ha expuesto la reacción a otras declaraciones suyas de hace los últimos días.
De las risas por no ver "capaz" a Zapatero de montar esa "ingeniería financiera" a las carcajadas por si él estuviese en el PP
En esa línea, Felipe González ha dicho que "algunos se han ofendido porque he dicho algo... yo no lo veo, yo no lo veo, y esto algunos lo recibirán mal, yo no lo veo [a Zapatero] con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo [aludiendo al auto]". En ese momento, se han despertado algunas risas entre los asistentes al acto, a lo que González ha prometido "que no significa más que eso", dejando entrever que no quiso dar a entender que el expresidente Zapatero no podría articular un entramado tal por sus capacidades mentales.
Eso no lo ve, pero González ha puntualizado que "ahora, que [Zapatero] se deje arrastrar por [Nicolás] Maduro y por la Delcy [Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela], y que le llama 'principito'.... es que estoy muy en desacuerdo políticamente con él [con Zapatero]". Así el primer presidente del PSOE tras la dictadura franquista ha señalado que él y Zapatero han "chocado" en distintas ocasiones, pero que "eso no tiene nada que ver" con pasar a acusarle. "Yo no me ciego", ha dicho, y, con el gesto de acordarse de otra cosa, ha pasado a mencionar a la oposición en España.
"Que es lo que a veces le pido a la oposición, que haga de oposición, pero que no sean ciegos, una oposición seria e inteligente", asegurando que él no concuerda con Zapatero tras "ponerse al servicio de Pedro Sánchez", incidiendo en que este "ha sido su hombre, su artífice en las negociaciones con Puigdemont". En esa línea, González ha defendido un adelanto electoral, pero ha vuelto a tirar de ironía a la hora de señalar si sería conveniente que el PP presentase una moción de censura —de la que actualmente no tienen apoyos suficientes—.
"Ahora todos dicen, la moción de censura", ha lanzado al aire, para auto responderse: "Yo si fuera del PP en este momento, si yo fuera del PP, que mis compañeros alguno dice que trabajo para el PP...". No había terminado cuando volvió a levantarse un leve rumor de risas entre la audiencia del acto, a lo que González se ha dirigido a los asistentes pidiéndoles que "no se rían, relatando que en caso de que si lo hiciera, el resultado de Feijóo habría sido distinto. Y lo ha soltado: "Porque cuando dicen eso [los compañeros], yo les digo que 'si trabajara para el PP ya habrían ganado, ¡imbéciles!'". Y un aluvión de carcajadas ha resonado en el acto de los empresarios valencianos.
"Por tanto, no es verdad", ha continuado González tras unos segundos de pausa, en referencia a que no trabaja para el Partido Popular. A juicio del exmandatario, él no haría una moción de censura ahora "porque dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura".