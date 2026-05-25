Un magistrado y experto en cooperación judicial resuelve la gran duda de la imputación de Zapatero

El magistrado y experto en cooperación judicial internacional Ignacio González Vega ha estado este lunes en La Hora de La 1 para hablar de todo lo que rodea a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

González Vega ha querido explicar una de las grandes dudas que deja este caso, relacionado con Plus Ultra y el tráfico de influencias: por qué la investigación la ha llevado a cabo la Policía Nacional y no la Guardia Civil.

"Aprovecho para aclarar un concepto que no sé si habéis abordado en el programa pero que se ha planteado este fin de semana que es a la pregunta de por qué un cuerpo de Policía en concreto, la policía Nacional, lleva a cabo esta investigación", ha querido explicar en TVE el magistrado.

Ha añadido que se han generado sospechas de que sea la Policía Nacional y no sea la Guardia Civil quien haya iniciado las investigaciones sobre los negocios del expresidente del Gobierno.

"Tengo que decir que las competencias entre ambos cuerpos están bien definidas, que la investigación data de unas diligencias preprocesales llevadas en la Fiscalía primero pero que en estos cuerpos, aún habiendo unas normas de reparto de competencias de lo que es la investigación que lleva uno y la que llevan los otros", ha querido dejar claro.

Pero, ¿por qué ha sido Policía Nacional y no Guardia Civil? Por un "simple motivo": la fuente que inicialmente tenía noticia de estos hechos se la proporcionó al cuerpo nacional de Policía y no a la Guardia Civil.

En el mismo programa, Silvia Intxaurrondo le ha preguntado también al magistrado González Vega por la contundencia del juez Calama al decir que Zapatero era el líder de una trama: "No se le acusa de blanqueo, se dice que está blanqueando dinero".

Sobre esto, el magistrado ha descartado que el juez tenga otras informaciones que no aparezcan en el auto: "No sería asumible. No están jugando al mus cuando hacen un auto y se guardan algún farol. No. Los jueces, si hacen su trabajo honestamente, han de recoger toda la información que presente caracteres de delito y que pueda ser motivada en ese auto de incoación".