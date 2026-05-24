Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Lorenzo Vicario, profesor de Sociología: "La gente suele confundir gentrificación y turistificación, pero son procesos contrapuestos"
Sociedad
Sociedad

Lorenzo Vicario, profesor de Sociología: "La gente suele confundir gentrificación y turistificación, pero son procesos contrapuestos"

“Queremos un polideportivo, no un museo".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Panorámica de una playa de Gran Canaria abarrotada de turistas.
Panorámica de una playa de Gran Canaria abarrotada de turistas.Paul Thompson

Durante años, muchas ciudades europeas vendieron la idea de que cualquier gran proyecto cultural era automáticamente una buena noticia para los barrios. Museos reconocidos, grandes eventos internacionales y edificios icónicos se presentaban como símbolos de modernidad y regeneración urbana.

Sin embargo, ahora cada vez más vecinos miran con sospecha aquello que antes se celebraba. Un nuevo museo ya no siempre significa una apuesta por la cultura o la dinamización local, sino que a veces se interpreta como el primer paso hacia la pérdida de vida local: la masificación turística.

Estos lugares que se venden como novedad cultural, también funcionan muchas veces como reclamo turístico, lo que, en muchas ocasiones, conlleva a una progresiva cadena de perjuicios para los residentes: saturación del lugar, subida de los alquileres, pérdida del comercio local…

Un cambio de perspectiva que explica conflictos como el que se está viviendo en Madrid, donde asociaciones vecinales se han movilizado contra la construcción de un museo de la EMT en los terrenos de la antigua Operación Mahou-Calderón bajo un lema muy claro: “Queremos un polideportivo, no un museo”.

La “decadencia” que trae consigo el turismo masivo

El sociólogo Lorenzo Vicario, profesor en la Universidad del País Vasco y experto en procesos urbanos, es una de las voces que mejor explica el cambio que están viviendo muchas ciudades.

La gente suele confundir gentrificación y turistificación, pero son procesos contrapuestos, porque la turistificación también impacta en los nuevos residentes“, afirma en declaraciones recogidas por El Confidencial.

Vicario pone el ejemplo de Bilbao y del llamado “Efecto Guggenheim”, durante años presentado como modelo de éxito urbano internacional. “Es verdad que la ciudad recibió un empujón en aquella época y el museo ayudó, pero queda poco de esos beneficios”, sostiene.

Y lanza una frase especialmente demoledora: “Bilbao va camino de pasar de ser una ciudad industrial en decadencia a ser una ciudad turística en decadencia”.

Los barrios rechazan los museos

El conflicto actual sobre la gentrificación de las ciudades y los barrios y la masificación turística ya no gira únicamente alrededor de la vivienda, sino que también afecta al uso del espacio público y a qué tipo de ciudad quieren sus vecinos.

En el distrito madrileño de Arganzuela, las asociaciones reclaman que los pocos terrenos libres que quedan se dediquen a servicios básicos como colegios, institutos o instalaciones deportivas.

“El museo busca aportar al turismo de Madrid Río, que está de moda, pero a los que vivimos aquí no nos soluciona nada”, explica Susana de la Higuera, portavoz de la asociación vecinal.

La situación recuerda a otros conflictos similares en ciudades como Barcelona, donde vecinos del Raval protestan contra la ampliación del MACBA por la pérdida de espacio público y el miedo a una mayor presión turística.

La ciudad como producto turístico

Vicario explica que Bilbao vivió primero un proceso de gentrificación vinculado a la renovación urbana y después otra transformación mucho más agresiva relacionada directamente con el turismo.

Eso se vendió como algo buenísimo, aunque hay mucho mito. Pero el problema final es que después vino otra ola, la del turismo, y es la que está terminando de arrasar con todo”, afirma con seguridad.

Además, añade una crítica especialmente dura hacia las instituciones: “Los museos, como las propias administraciones públicas, más que enfrentarse a la situación, han intentado aprovecharla”.

El problema, según señalan los expertos, es que cualquier mejora urbana acaba hoy atrapada por la lógica inmobiliaria y turística: una biblioteca bonita, una calle pacificada o un nuevo equipamiento cultural pueden terminar atrayendo más inversión especulativa, más apartamentos turísticos y más presión sobre los vecinos.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

territorio paradores

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos