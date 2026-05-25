En la semana en la que imputan a Zapatero recuperan lo que dijo Pepe Domingo Castaño de Plus Ultra 

José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el hombre del año en España. Como dijo Silvia Intxaurrondo en TVE, pase lo que pase, la imagen del expresidente ya va estar en entredicho para siempre: si queda en nada la mancha está ahí y si es culpable va a ser condenado.

Concretamente, la presentadora de La Hora de La 1 dijo que o Zapatero acaba condenado o acaba desimputado "pero el daño a su reputación ya está hecho": "De rositas aquí, desde luego, no se va".

El exdirigente socialista y gran activo electoral del PSOE de cara a las elecciones generales de 2027 ha sido imputado por el juez Calama por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Según el auto del magistrado, Zapatero es el supuesto "líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" en el que el objetivo final "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

Ahora, en redes sociales se ha recuperado unas declaraciones de Pepe Domingo Castaño, histórico de la radio española tanto en la Ser como en la Cope y uno de los rostros más queridos de España, fallecido hace tres años, hablando con Paco González en la Cope de la aerolínea Plus Ultra.

Quiso dejar claro en la Cope que Plus Ultra "no es una compañía venezolana ni chavista": "Yo soy socio de Plus Ultra, muy pequeñito. Es una compañía española que quede bien claro porque algunos aquí, incluso en Cope, ha dicho que era una compañía venezolana y chavista. Mentira. Mentira. Mentira".

"Para demostrarlo estoy yo que soy socio", zanja Pepe Domingo Castaño ante Paco González. Un vídeo que ha corrido como la pólvora por redes sociales y que está dando mucho que hablar.