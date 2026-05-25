La Aemet advierte de temperaturas "extraordinariamente altas para mayo" y activa el aviso amarillo por tormentas en estas zonas

El verano ha llegado a prácticamente todo el país. Aunque todavía estamos en primavera, la Aemet advierte de "temperaturas extraordinariamente altas para mayo". Y no es para menos, en algunas zonas los termómetros podrían alcanzar los 40ºC de máxima esta semana.

La jornada de hoy lunes será similar este pasado fin de semana. Las máximas se encontrarán entre los 30ºC y los 35ºC en buena parte de la península. Sólo en Galicia y en algunos puntos de Castilla y León podrían situarse por debajo de los 30ºC.

A partir del martes, las temperaturas irán aumentando de manera progresiva. La provincia con más calor será Badajoz, que llegará a los 38ºC de máxima. En el interior y en el sur de la península se alcanzarán los 34ºC. Las mínimas también serán altas, pues en muchos puntos se van a situar alrededor de los 20ºC.

El miércoles el episodio de calor va a intensificarse, con máximas de 40ºC en Extremadura y de 39ºC en el interior de Andalucía y Castilla-La Mancha. Sólo en el tercio norte las temperaturas darán un respiro. Las máximas, por ejemplo, serán de 25ºC en Lugo, uno de los puntos más frescos de la península.

El resto de la semana la tendencia será similar. Algunos puntos de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha seguirán rondando los 40ºC.

Este período cálido se debe a las masas de aire que están sobrevolando España, pues son "más cálidas que cualquiera de las registradas por estas fechas en el período 1991-2020 en algunas zonas del país", tal y como indica la Aemet.

Cabe recordar que la Aemet ya pronosticó una primavera más cálida de lo habitual. y de momento la predicción se está cumpliendo.

No sólo calor: una DANA también dejará tormentas

Esta semana no solo tienes que estar pendiente del calor. Una DANA va a afectar a la península dejando lluvias y tormentas de cierta intensidad.

Será en esta jornada del lunes. Las precipitaciones van a afectar a Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. La Aemet ha activado el aviso amarillo en A Coruña, Zamora, Valladolid, León o Cantabria debido a las tormentas, aunque considera que el peligro es bajo.

También hay aviso amarillo en la provincia de Cádiz por rachas de viento y fenómenos costeros, aunque se estima que el peligro es bajo.

Desde el martes se esperan cielos despejados en casi toda la península.