El portavoz autorizado de Zapatero cuenta cómo está con una palabra que lo dice TO-DO

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, participa en un acto de campaña en Cártama (Málaga), el 1 de mayo de 2026.

El politólogo Luis Arroyo ha sido presentado en Mañaneros 360, el programa de Javier Ruiz y Adela González en TVE, con un rótulo en el que se puede leer "portavoz autorizado de Zapatero".

Arroyo, experto también en comunicación política, ha afirmado que ha tenido un par de conversación con el exdirigente socialista, imputado ahora por el juez Calama en el caso Plus Ultra.

Antes, Javier Ruiz le ha dicho que no lo quería presentar como portavoz de Zapatero pero sí como "portavoz oficioso" o "portavoz autorizado aquí": "Zapatero te ha permitido contar después de una conversación larga y tendida".

"No portavoz en la medida de que yo no estoy aquí reflejando la posición oficial", ha matizado ante Ruiz. Antes de explicar de qué han hablado, Arroyo ha reivindicado el papel de Zapatero en la política española.

"Es el presidente que dialogó con ETA y venció a ETA. Es el presidente que afrontó la mayor crisis financiera que ha tenido nuestro país. El presidente que decidió no levantarse en señal contra la Guerra de Irak y contra Bush. O que puso en marcha el matrimonio homosexual. No es un presidente cobarde, asustado, para nada. Es un presidente con ganas de defender su reputación y su verdad", ha afirmado Arroyo.

Tras todo esto, Arroyo ha usado la palabra "alucinando" para definir cómo está viviendo todo Zapatero. "Está muy sorprendido con unas suposiciones a lo largo de 83 páginas del auto y ahora lo que vamos sabiendo de los informes de la UDEF está alucinando de cómo es posible que se me pueda atribuir la cabeza de una trama que controlaba los flujos financieros de una manera jerarquizada", ha añadido de su conversación con el exdirigente socialista.

También ha puesto sobre la mesa Arroyo que Zapatero atribuye al contexto político el motivo de su imputación: "Es en 2023 justo cuando empieza de manera muy destacada a defender al Gobierno de Sánchez y al PSOE en la campaña electoral cuando empieza a recibir estos ataques brutales que están produciendo un daño sobre la reputación de un presidente que todos saben que ha sido impecable".