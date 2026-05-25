Ignatius hace el análisis más irónico de la imputación de Zapatero

Las reacciones a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no cesan. La inmensa mayoría tienen un tono serio, analista y vienen de expertos judiciales, politólogos y profesores en esta materia, pero también llegan otras más irónicas y en tono de humor.

El cómico Ignatius Farray hizo un repaso durante La tertulia de los cómicos, del programa A vivir de la Cadena SER, del caso de Zapatero, que está siendo investigado por el caso Plus Ultra.

"Zapatero va para delante. Zapatero va para delante. Después del terrorismo de estado de los Gal, después de las mentiras a los españoles acerca de la autoría de los atentados de Atocha y después de no saber quién es M. Rajoy, vamos a empapelar a Bambi", comenzó diciendo el humorista.

El que fuera uno de los rostros principales de La vida moderna se hizo la siguiente pregunta: "¿Cómo estarán de desesperados los jueces que se conforman con empapelar a Bambi?".

Sus comparaciones

A partir de ahí quiso hacer un símil político y metió a las formaciones del PP, de Junts y de Vox: "Es como cuando te gusta el PP pero votas a Junts". "Junts es una banda tributo catalana del PP. Junts toca todos los temas del PP y luego, caundo se termina el concierto, empiezan los vises y te toca un par de temas de Vox. Los jueces no aspiran a mucho más", señaló Farray.

Finalmente, el humorista canario apuntó que "los jueces se conforman con empapelar a Zapatero" y hasta ironizó con la libertad que ha promovido durante estos últimos años la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Es como cuando te gusta la libertad, pero te conformas con dos cañas y unas bravas en una terraza, así queda saciada ya mi ansia de libertad".

"Me propongo voluntariamente para defender como abogado a Zapatero", concluyó Farray en su intervención.