Pocos han sido tan claros como Julia Otero al pronunciarse sobre la imputación de Zapatero

La periodista Julia Otero ha hablado con una claridad pasmosa sobre todo lo que ha pasado esta semana con la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el caso Plus Ultra como supuesto "líder" de la trama.

Zapatero se convertirá el próximo 2 de junio en el primer exlíder del Ejecutivo central que se sentará en el banquillo en calidad de investigado acusado de encabezar "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias", según recoge el auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

Una imputación que ha sido el tema de la semana, que ha generado un auténtico terremoto político y social en España, con numerosas reacciones, día sí y día también. Una de las últimas ha sido la de Julia Otero.

Al inicio del programa de este sábado de Julia en la Onda, la periodista no ha dudado en referirse al tema, con total sinceridad. Lo ha hecho, dejando un análisis rotundo sobre todo lo acontecido.

"Es una semana aciaga para la gente de izquierda. Tenemos al primer expresidente de la democracia imputado y es mucho más que un socialista. Es o fue un líder con enorme conexión emocional con la gente progresista, incluso más allá de las siglas de su partido", ha reconocido.

Julia Otero ha señalado que "para esa, pongamos, mitad de España, los logros en materia de derechos civiles, el fin del terrorismo, todo su legado, eran razones poderosas para la estima a Zapatero". "Más allá del partido al que votasen. Por eso dijo Rufián que estaba jodido, aunque jamás votó a ZP", ha recordado.

"Por eso añadió que el proceso penal que se ha abierto era una mierda si era verdad, y era una mierda mayor si todo era falso. En el mejor de los casos, incluso una absolución, de las portadas y los titulares, ya va no se vuelve", ha justificado la periodista.

La comunicadora ha reconocido que, en caso de ser absuelto, ya no se volvería a la normalidad, igual que pasa "en una relación sentimental donde uno traicionó el pacto de lealtad". "Presumir la culpabilidad, lo dejamos para los que desean el infierno para cualquier progresista", ha añadido.

"Esos que no ven nunca nada malo en las puertas giratorias que han usado otros expresidentes que, como diría Shakira, nunca lloran, solo facturan", ha defendido, en mitad de su columna.

Julia Otero ha cerrado su pronunciamiento, asegurando que el proceso penal "dirá qué, cuánto y cómo sucedió un delito, o dos, o los tres que el juez Calama atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero". "O ninguno, ya veremos", ha explicado.

"A los boomers, desde luego, nos marcó la muerte despiadada que vimos de niños en Bambi. Pues bien, podemos estar ante la segunda muerte de Bambi", ha sentenciado la periodista.