Muy pocos han respondido a Llorente con la contundencia del inmunólogo Alfredo Corell: también se acuerda de Pablo Motos

El catedrático de Inmunología y profesor en la Universidad de Sevilla Alfredo Corell ha respondido a través de sus redes sociales al futbolista del Atlético de Madrid y de la selección española Marcos Llorente por seguir con su cruzada contra la crema solar durante su entrevista en El Hormiguero.

"Es lo que siento y muchos dermatólogos y profesionales de la salud defienden este estilo de vida. No estoy diciendo nada, solo que tengas una relación con el sol coherente. No puede ser que no tomes el sol en todo el año y llegue la primera semana de agosto y te calces siete horas seguidas en la playa. Es como el deporte, si no haces nada en todo el año y en agosto te haces 200 kilos de sentadillas y te partes la espalda, ¿de quién es la culpa? Lo único que promovemos nosotros es una relación con el sol coherente, de exponerse poco a poco, adaptarse y no vivir con ese miedo del sol", afirmó el futbolista en Antena 3.

Corell, tras escuchar su exposición, ha sido muy tajante: "Marcos Llorente, como mínimo, eres un irresponsable. Lo digo con todas las letras por no decirte adjetivos mucho más groseros que te has ganado a pulso".

"Dices que el sol entrena la piel, igual que el ejercicio entrena el músculo, que el cuerpo se adapta, que se hace más fuerte. También que cuando entrenas el músculo sufre, se repara y mejora y que eso es adaptación, pero es que cuando el sol daña el ADN forma lesiones en la doble hélice, en las pirimidinas, que a veces se reparan, pero es que a veces no. Las que no se reparan se convierten en mutaciones permanentes", ha descrito.

El experto ha asegurado que "ese es el primer paso hacia un melanoma, porque el músculo tiene memoria adaptativa, pero el ADN tiene memoria mutacional y se van acumulando las mutaciones". "No es lo mismo, Marcos, pero es que para saberlo hay que estudiar biología", le ha dejado claro.

Las consecuencias futuras

Corell ha proseguido diciendo que "este verano, en miles de casas de España, un adolescente le va a decir a su madre que Llorente no se pone crema y está perfectamente y el chaval se va a pasar el verano sin fotoprotector".

"No porque sea rebelde y sí porque tú se lo dijiste en prime time", ha sentenciado. Ahí también ha arremetido contra Pablo Motos: "Tú, Pablo Motos, le diste el micrófono sin ningún contrapeso científico. Las quemaduras solares antes de los 18 multiplican el riesgo de melanoma en la edad adulta".

Ha explicado que "ese melanoma no va a llegar este verano" y sí "dentro de 14, 15 o de 20 años, cuando esos adolescentes tengan ya sus propios hijos". "Entonces, ¿cómo vais a soportar esto? ¿Cómo vais a llevar en la mochila esas muertes acumuladas? ¿Y sabes lo que es más grave? Que no es un delito", ha argumentado.

Corell ha recordado que "en España decir barbaridades sanitarias en televisión no constituyen delito contra la salud pública" y ha pedido cambiarlo: "Debería (serlo) porque cuando tienes millones de seguidores y usas esa influencia para desaconsejar una de las medidas preventivas más eficaces contra el cáncer, esto debería tener consecuencias legales, pero el hecho es que no las hay".

"Este también es un problema que tenemos que resolver. ¿Por qué no? El sol no es tu entrenador y sin protección el sol es un mutágeno. Usa fotoprotector siempre y si tienes hijos, pónselo tú", ha concluido el inmunólogo.