Preguntan a Miguel Ríos por Felipe González y no se muerde ni un poco la lengua al hablar de él

El cantautor Miguel Ríos ha ofrecido una entrevista al secretario general de Facua, Rubén Sánchez, que ha sido publicada en ElPlural.com, en la que ha hablado con total sinceridad de qué le parece la postura actual del expresidente del Gobierno, Felipe González.

Preguntado por qué piensa del exlíder del Ejecutivo central, Ríos no se ha mordido la lengua ni un poco. "Siento una profunda decepción, un dolor casi personal. Lo de 1982 fue una explosión de esperanza brutal para millones de españoles que veníamos de la dictadura", ha destacado.

"Felipe González representaba la modernización, el cambio y la llegada de la justicia social. Ver en qué se ha convertido hoy, transformado en un adalid de las tesis más conservadoras y alineado con los intereses de las grandes corporaciones, es muy triste", ha asegurado.

"Ha olvidado al pueblo"

Miguel Ríos cree que el expresidente del Gobierno se ha equivocado y que "cuando los líderes de la izquierda acaban en los consejos de administración de las multinacionales, pierden el derecho a dar lecciones de ética".

"Felipe González ha olvidado al pueblo que lo llevó en volandas al poder. Hoy habla desde el privilegio y el rencor, convirtiéndose en el mejor aliado de aquellos a los que antes combatía. Su deriva es el ejemplo perfecto de cómo el poder y el dinero pueden corromper los ideales más nobles", ha criticado.

Pero no sólo ha hablado del expresidente del Gobierno. También lo ha hecho de los jóvenes que se están acercando a la extrema derecha en España y ha confesado que es "una de las mayores tragedias de nuestro tiempo y demuestra que el sistema ha triunfado en su estrategia de desinformación".

"La extrema derecha es experta en canalizar la frustración y el miedo de la gente hacia falsos culpables, como los inmigrantes. Es perverso ver cómo logran que el penúltimo se enfrente al último para proteger los privilegios de los de arriba", ha añadido, en su conversación con el secretario general de Facua.

Miguel Ríos también ha justificado que los jóvenes han crecido "en una precariedad absoluta" y ha advertido del peligro de las redes sociales. Unas plataformas que, bajo su opinión, "les bombardean con discursos de odio".

"Nos está fallando la memoria histórica. Si la clase obrera vota a quienes quieren privatizar su sanidad y quitarle sus derechos laborales, estamos ante un suicidio colectivo impulsado por la manipulación mediática", ha expuesto.

Sobre ser de izquierdas, Miguel Ríos le ha comentado a Rubén Sánchez que significa "defender que los servicios públicos, como la sanidad y la educación, deben ser sagrados y universales". "Significa entender que los impuestos no son un robo, sino la herramienta colectiva para que el hijo de un obrero pueda llegar a la universidad", ha sentenciado.