Buenafuente: "No tengo ninguna guerra con Risto Mejide"

Risto Mejide dedicó el pasado domingo una contundente columna contra Andreu Buenafuente llamada Ríete, Buenafuente, por hacer chistes sobre la diferencia de edad que hay entre el publicista y su mujer, la youtuber Laura Escanes, 21 años menor.

En su artículo, Mejide cargaba contra el cómico y llegó a decir que "lo que ocurriera entre dos seres humanos mayores de edad y de mutuo consentimiento, era, es y siempre será sagrado".

Buenafuente usó Late Motiv, su programa en #0, para responder al exjurado de Operación Triunfo: "Yo no tengo ninguna guerra. Entiendo por guerra cuando dos se quieren dar de hostias hasta aniquilarse y yo no tengo esa intención".

"Parece que Risto se ha molestado por las bromas con la diferencia de edad de su mujer, que es un hecho, y es cierto: hemos hecho humor", prosiguió.

Buenafuente ha destacado que sus chistes iban dirigidos al personaje y no a la persona "que nació provocador" y que ahora se está "aclarando un poco el personaje, como sus gafas".

"Nos queremos reír, Risto. De ti y de mí y de todo, pero no por hacerte daño a ti o a tu mujer, sino por hacer humor. Es que yo trabajo de esto", dijo Buenafuente con el aplauso del público.

Además, instó a Mejide a asistir junto a Laura Escanes a Late Motiv para hablar del amor. El presentador ha reconocido que le han invitado a asistir a All you need is love... o no, el programa de Mejide en Telecinco, para hablar sobre el amor pero que cree que "no tiene nada que aportar".

