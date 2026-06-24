Gabriel Rufián define desde la tribuna del Congreso a Felipe González en una frase que ha causado enorme revuelo: "Es un traidor a..." 

Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados a petición propia para explicar los casos de corrupción que han golpeado al PSOE y los que le afectan de forma personal como su hermano y de su mujer.

Desde la tribuna, el presidente del Gobierno ha lamentado que el "debate publicado" haya sido colmatado "por un reguero de asuntos judiciales, mezclándose con medias verdades y bulos".

Sánchez ha comenzado a desgranar esos diferentes casos de corrupción y ha dicho que "respeta y acata" la sentencia condenatoria para José Luis Ábalos —24 años de cárcel— por el denominado 'caso Mascarillas': "No debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas".

Sobre su hermano ha afirmado: "No voy a usar esta tribuna para reivindicar la inocencia de mi familia, pero sí me gustaría compartir cinco hechos indiscutibles. La UCO, la plaza por la que hoy está siendo juzgado mi hermano, fue convocada cuando yo no tenía ningún cargo en el PSOE".

Y sobre su mujer que empezó a trabajar en la Universidad Complutense en 2012, antes de que fuera elegido secretario general del PSOE: "La cantidad total que mi mujer ingresó por la cátedra asciende a cero euros".

Turno de Rufián

El diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dejado uno de los momentos más comentados de la jornada en redes al mencionar directamente al expresidente Felipe González, que ha pedido la dimisión de Sánchez o la convocatoria de elecciones.

"Ustedes dicen con la boca pequeña "y Felipe peor". Sí, claro. Felipe peor. Felipe González es el mayor traidor a su gente y a su partido. El responsable de un gobierno que robó, que secuestró, que mató", ha afirmado el líder catalán.

Ha añadido que González "es comisionista" desde hace 30 años "de las peores empresas del mundo": "Sí, Felipe González peor, ¿pero y qué?". Sobre el PSOE, ha dicho también: "Menos caritas. Su problema no es el PP, es la cantidad de gente cabreadas que los ha defendido y que ahora están aguantando al facha de turno babeando y diciendo ¿Lo ves?"