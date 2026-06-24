De "elecciones ya" a "mantener la legislatura": los lectores de 'El HuffPost' reaccionan a las explicaciones de Sánchez en el Congreso

La de El HuffPost es una comunidad de lectores dinámica y vibrante, y lo demuestra en jornadas como la vivida este miércoles en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno pidió hace ya un mes comparecer en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que han afectado al "partido mayoritario en el Gobierno", al PSOE. El día llegó, y la primera conclusión es evidente: Pedro Sánchez no va a convocar elecciones anticipadas y está dispuesto a agotar la legislatura hasta 2027.

En ese sentido, la pregunta era obligada. ¿Qué deberían hacer los grupos parlamentarios en el Hemiciclo? ¿Secundar una eventual moción de censura que el PP no se termina de atrever a presentar? ¿Sumarse a las voces que exigen la dimisión al presidente del Gobierno? ¿Apoyar a Sánchez y mantener la legislatura? ¿Presionarle para que en la legislatura se incorporen medidas efectivas contra las crisis acuciantes que más afectan a la población, como es el caso de la vivienda?

En cuestión de unas horas El HuffPost ha recibido más de medio centenar de respuestas. Y no, no hay consenso. Y sí, sí hay muchos matices. Aunque hay opiniones extremas (quienes reclaman elecciones ya y quienes llaman a impedir por todas las vías posibles un eventual Gobierno de PP y Vox), también hay algunas con grises, como la que desliza una lectora llamada Marga: no está a favor de una moción de censura, pero sí de "exigir responsabilidades".

Voces a favor de una moción de censura o de un adelanto electoral

Una de las respuestas que más veces se repite incorpora tres palabras. "Moción de censura". Otra, otras dos: "adelanto electoral". Aunque hay quienes se han animado a extenderse un poquito más. Algunos de ellos han tirado más de vehemencia, criticando que lo que hacen los grupos políticos en el Congreso es "tragarse mentiras". Jose denuncia que muchos partidos son "cómplices de las cloacas" y que deberían obligar a Sánchez "a dimitir".

"Si los grupos fuesen valientes, que no, deberían presentar una moción de censura", abunda Junquera, en alusión también al PP. Anna incide en que los partidos en el Congreso deberían hacer "todo lo que puedan para conseguir que haya elecciones cuánto antes, pero sin cometer los errores del PSOE de pactar con partidos independentistas". "Hay que ejercer presión nacional e internacional".

Maki cree también que se debería presentar ya una moción de censura: "Esta legislatura no tiene sentido". Por su parte Mariano se ha abonado a la tesis del todos son iguales: "Todos los políticos hacen lo mismo, roban y pasan del ciudadano; se echan la pelota unos a otros y no solucionan nada. Mientras, Hacienda cobrando, la Sanidad horrorosa, la Educación nula y lo de las viviendas imposible...".

Fernando, un lector de El HuffPost de 80 años, 50 de ellos militando en el PSOE, es una de las respuestas más interesantes que se han recibido. "Cada grupo parlamentario hará lo que le parezca mejor", incide, preguntado sobre qué debería hacer cada formación tras conocer los planes de Sánchez este miércoles en el Congreso. Pero él piensa que "debe haber elecciones generales el 4 de octubre". "La derecha es golpista, pero no podemos seguir así. Lo dice un anciano de 80 años y 50 de militancia en el PSOE".

También hay quienes creen que no se debe adelantar las elecciones

Pero también hay una gran cantidad de lectores que creen que las explicaciones de Sánchez de este miércoles, que han servido para contextualizar los casos de corrupción, merecen un voto renovado de confianza. Ana por ejemplo cree que los socios de investidura deberían devolverle su apoyo al presidente del Ejecutivo.

Benito ya sospecha de lo que sucederá cuando se presenten Presupuestos Generales del Estado. "Los grupos parlamentarios que no estén de acuerdo con ellos deberían abstenerse; votar en contra es votar contra el pueblo".

Otro lector, este llamado Bruno, sigue pensando que la única solución es Pedro Sánchez y critica que Feijóo "no presenta ningún proyecto", mientras que otra persona que firma como Minero cree que hay que seguir apoyando a Sánchez. "Lo que viene con Feijóo y Abascal son pérdidas de derechos, sueldos y pensiones más bajas, y de nuevo volver a la España bajo palio de oligarcas, curas y fascistas".

Candela considera que hay que "respetar la decisión de Sánchez" y Nano que el Gobierno y sus socios deberían "centrarse en gobernar e ignorar a los ultras". Un usuario que firma como QRN07 enfatiza en esa idea: "La izquierda debería unirse más y prepararse de los ataques y bulos que se vienen por parte de una derecha incapaz de hacer política y sin nada que ofrecer a los ciudadanos".

Camilillo también insiste: "Si no hay alternativa a PP y Vox hay que mantener la legislatura, consolidar un bloque de izquierdas firmas y no asientos dispersos y sujetos al ego". Un bloque, enfatiza, "sea encabezado por Rufián o por Periquito el Alumbrao. O hay una propuesta firme y cohesionada de izquierdas o adelantar las elecciones es darle las llaves al PP y a su más que evidente socio".

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