Los whatsapps de Zapatero a su secretaria: de "intentar hablar con el presidente de Bolivia" a "me ha gustado Leire"

Nuevo giro en el 'caso Zapatero' y ya van varios. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional intervino decenas de conversaciones entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, cuyo contenido se ha filtrado este miércoles.

Entre los mensajes se producen confesiones sobre los presuntos negocios con el Gobierno de Bolivia, sobre el papel de la fontanera del PSOE Leire Díez o sobre los negocios con el amigo del expresidente, Julio Martínez, tras ser investigado.

Los mensajes sobre Bolivia se conocen después de que la UDEF haya remitido al juez Calama, instructor del 'caso Plus Ultra', vínculos de Rodríguez Zapatero con un pago de 200.000 euros. El motivo, una supuesta "contraprestación económica" por intermediar con el Ejecutivo de Bolivia para "beneficiar los intereses" de la empresa peruana Grupo Gloria, que mantenía litigios económicos con el Gobierno boliviano.

En los whatsapps interceptados de Zapatero a Gertudris Alcázar, este le escribe el 4 de mayo de 2025 "Buenos días. Hay que intentar hablar con el presidente de Bolivia", a lo que la secretaria replica "ahora escribo a la jefa secretaria Arce".

Horas más tarde, Gertrudis le pregunta "¿En una hora podrías con Arce? ¿Ok?", a lo que el expresidente y líder socialista le responde con un enfático "Siiiii" apenas 15 minutos después. Sobre la no respuesta de la secretaria del presidente boliviano, Zapatero confiesa a Gertrudis que "eso no es extraño".

Pero sí hubo comunicación una hora después, cuando la secretaria de Zapatero confirma haber realizado la gestión. "Por favor, llama a esta mujer, es de la confianza de Arce y te lo pasa. Está esperando tu llamada", le escribe, a lo que el expresidente del Gobierno replica con "Perfecto!!".

Los mensajes intervenidos, y por los que quiere actuar judicialmente el propio Zapatero, incluyen referencias a lo que los agentes de la UDEF consideran que es Leire Díez.

"Me ha gustado Leire", escribía Zapatero a su secretaria el mismo día que la exmilitante y fontanera del PSOE hizo una comparecencia pública. En su llamativa intervención ante los medios, Díez trató de defenderser —"periodista, sí; fontanera y cobarde, no" —de la investigación contra ella en la Audiencia Nacional por su presunto papel clave en una trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y a los socialistas.

Por otro lado, el expresidente socialista también habló con su secretaria sobre la empresa de su amigo y socio Julio Martínez Martínez, cabeza de Análisis Relevante. Al respecto, el 16 de diciembre de 2025, Rodríguez Zapatero le preguntó a Gertrudis "de cuándo es la primera factura de AR", a lo que esta contesta "el 24 de junio de 2020, de un diálogo que hiciste con Miguel", tras lo que le solicitó "lo de AR neto".

Las conversaciones sobre Análisis Relevante y Julio Martínez alcanzan al número de viajes a Venezuela que hizo Zapatero —Gertrudis le indica que son ocho, tres en periodo electoral—, el IRPF que se le aplica y a cómo responder a las preguntas de la prensa.

Como detalla EFE, sobre este último asunto el expresidente insta a su secretaria a trasladar que no hizo "absolutamente ninguna gestión ante nadie" y a confirmar su "larga amistad" con Julio Martínez, los mismos argumentos que medio año después, tras su imputación, ha sostenido ante el juez José Luis Calama, que le investiga en la Audiencia Nacional.