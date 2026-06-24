Marta Flich: "La derecha ya tiene nuevo líder moral"
Aldama tiene más futuro que Feijóo. La sobreactuación ha conseguido que los bombardeos se hayan pasado de estridentes, desde las declaraciones explícitas del tipo: “Feijoo y Abascal ayudadme, yo solo no puedo con todo, que ya no sé cómo decirlo” de Aldama. Lo de Ábalos y Koldo está sentenciado. Y ellos dicen que irán al Constitucional por, según ellos, haber visto vulnerados sus derechos constitucionales en toda la fase de instrucción y durante el juicio.