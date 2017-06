Risto vuelve a responder a Buenafuente: "Ni tú eres un titiritero ni yo soy la Fiscalía"

La bronca entre Risto Mejide y Andreu Buenafuente parece no tener fin. El cómico catalán aseguró en Late Motiv el pasado lunes que "no estaba en guerra con Risto", pero parece que el publicista no lo tiene tan claro.

Este martes, horas después de la emisión de la respuesta de Buenafuente, el presentador de All you need is love publicaba un encendido texto en su blog en el que cargaba contra el cómico: "Tu 'explicación', como la has llamado, habrá convencido a tu parroquia, followers, adictos y acólitos, pero a mí me ha decepcionado todavía un poquito más".

Aquí tienes el paso a paso de este rifirrafe televisado:

EL ORIGEN

Todo empezó el pasado 22 de mayo en el plató de Late Motiv, el programa que Buenafuente tiene en #0. El humorista y el analista de televisión Bob Pop comentaban en tono jocoso la portada de la revista ¡Hola! que protagonzaron Risto Mejide y Laura Escanes tras su boda.

Pero aún hay más, en Homo Zapping producido por El Terrat, de Buenafuente, hicieron una parodia mofándose de la diferencia de edad entre Risto y su pareja, 21 años menor que él.

En el sketch —protagonizado por David Fernández y Silvia Abril (pareja de Buenafuente)— llegaron a decir que las películas favoritas de Escanes eran "Trolls y Buscando a Nemo".

RISTO MEJIDE RESPONDE EN EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

Risto decidió pasar a la acción y el pasado domingo le dedicó su columna en El periódico de Catalunya titulada: Ríete, Buenafuente.

En el texto, el que fuera jurado de Operación Triunfo atizó sin piedad al cómico y dejó claro que la parodia de Homo Zapping no le había gustado nada: "Han sido varios los chistes y comentarios sobre mi relación en programas producidos por ti, que no voy a reproducir aquí porque no hace ni falta. Tú sabes perfectamente cuáles, cuándo y tú sabrás el porqué".

Además, Mejide se defendió de las bromas sobre la diferencia de edad entre él y Escanes: "Siempre he pensado que lo que ocurriera entre dos seres humanos mayores de edad y de mutuo consentimiento, era, es y siempre será sagrado".

Para concluir, Risto aseguró que había recibido numerosos emails de parejas que también tienen una diferencia de edad considerable y compartió alguno en su cuenta de Twitter.

BUENAFUENTE RESPONDE AL ARTÍCULO DE RISTO

El humorista habló en la noche del lunes de la polémica rebajando el tono de las declaraciones y dejando claro que todo es humor: "Parece que Risto se ha molestado por las bromas con la diferencia de edad de su mujer, que es un hecho, y es cierto: hemos hecho humor".

Buenafuente destacó que sus chistes iban dirigidos al personaje duro y ácido que se forjó durante Operación Triunfo y no a la persona que "nació provocador" y que ahora se está "aclarando un poco el personaje, como sus gafas".

"Nos queremos reír, Risto. De ti y de mí y de todo, pero no por hacerte daño a ti o a tu mujer, sino por hacer humor. Es que yo trabajo de esto", dijo el humorista.

#LateMotiv251. "Nos queremos reír Risto. De ti y de mí y de todo, pero no por hacerte daño a ti o a tu mujer, sino por hacer humor". pic.twitter.com/ybtp4Sgc7c — Late Motiv (@LateMotivCero) 12 de junio de 2017

RISTO VUELVE A RESPONDER, AHORA EN SU WEB

Al publicista no le han convencido las disculpas de Buenafuente y ha vuelto a cargar contra el cómico usando un más tono duro y cortante en un post en su blog Ristomejide.com.

En el texto titulado En serio, Andreu, Mejide ha acusado al cómico de escudarse en los límites del humor: "Me entristece profundamente porque de ese modo muchos pensarán que ya se ha zanjado el tema, cuando en realidad lo que se ha hecho ha sido meterlo bajo la alfombra, una vez más. Ni tú eres un titiritero ni yo soy la Fiscalía de la Audiencia Nacional".

"Que me digas que te ríes de mí, de mi caso, de mi relación, cuando lo que estás haciendo es hacer chistes continuamente sobre nuestra diferencia de edad, es tomarnos a todos por idiotas", ha aseverado el publicista.

Mejide afea a Buenafuente el hecho de hacer chistes sobre la diferencia de edad y le da ideas "menos casposas" para meterse con él: "Soy medio calvo, muy intenso, malhumorado, aún más imbécil de lo que me pienso [...] habla con mis enemigos, que tengo unos cuantos, alguno incluso que conoces y te darán más".

¿Responderá Buenafuente?

