Muere la actriz Stevie Ryan a los 33 años

Stevie Ryan, actriz y cómica californiana, ha sido hallada muerta en su casa de Los Ángeles, California, este lunes 3 de julio. Tenía 33 años.

La intérprete buscó hacerse hueco en el mundo del cine y la televisión y para ello se mudó a los 19 años desde su Victorville natal, en el mismo estado, hasta Los Ángeles. Se hizo conocida por su canal de YouTube (con unos 24.000 seguidores y vídeos con cientos de miles de visitas). En él creó a sus personajes Little Loca y Sceney Sceneable y realizó parodias de personajes como Justin Bieber y Lady Gaga. También gracias a ellos consiguió un pequeño programa de sketches llamado Stevie TV en el canal musical VH1.

Según la policía, la muerte habría tenido lugar el sábado, 1 de julio, aunque no se ha hecho pública hasta dos días después. Según fuentes oficiales podría tratarse de un suicidio.

El viernes colgó un tuit, que sería el último, en las redes sociales, en el que lamentaba la pérdida de su abuelo.

The man of my dreams will now only be in my dreams. I'll miss you everyday, forever. I love you my Pa. pic.twitter.com/nQ6hPPD3cC