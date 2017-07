Revuelo en Twitter por el radical cambio de 'look' de David Silva

El futbolista del Manchester City David Silva ha sorprendido en las redes sociales al mostrar su nuevo aspecto tras raparse el pelo.

El jugador protagoniza así el primer cambio de aspecto radical de su carrera.

Fresh look for the new season!😂😂😂😂 pic.twitter.com/c95uWUCMgI

"Un 'look' fresco para la nueva temporada", ha escrito en las redes sociales, en las que de inmediato se han sucedido las reacciones:

i just can't believe you did it @21LVA. rip hair :( x pic.twitter.com/PpIxMQip1T