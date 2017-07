Cachondeo en Twitter con lo que la lluvia le ha hecho al festival Mad Cool

La edición de 2017 de Mad Cool ha causado una gran expectación entre los fans, ansiosos por ver a artistas de la talla de Foo Fighters, Green Day o M.I.A. Pero Madrid les tenía reservada "una sorpresa".

Rayos, truenos, viento y lluvia... Eso ha sido lo que se han encontrado muchos al abrir la ventana este jueves en Madrid. Esta meteorología, más típica de octubre que de julio, ha despertado el ingenio de los twiteros que se han lanzado a hacer bromas y memes sobre el efecto que la lluvia va a tener en los conciertos e incluso en el nombre del festival.

En su momento me pareció buena idea ir al #madcool2017 a ver a los Foo Fighters pic.twitter.com/3NxyA9jmNW

El look Coachella que pensabais poneros para @madcoolfestival VS el look Glastonbury que vais a llevar en realidad 💦💦 #madcool2017 pic.twitter.com/V99oxkAHgO