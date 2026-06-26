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Aurelio Rojas, cardiólogo: "Las fresas, el kiwi, los arándanos y la granada aumentan la oxidación de grasas"
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Aurelio Rojas, cardiólogo: "Las fresas, el kiwi, los arándanos y la granada aumentan la oxidación de grasas"

"Promueven en tu intestino la producción de GLP-1".

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Aurelio rojas fruta
Aurelio rojas y fruta

El cardiólogo Aurelio Rojas en una de sus últimas publicaciones en Instagram ha explicado que un grupo determinado de frutas pueden favorecer la producción natural del GLP-1, una de las hormonas más estudiadas en la actualidad por su papel en el control del peso y la diabetes. 

Se trata de las frutas ricas en ácido elágico, un polifenol con propiedades antioxidantes. Entre ellas, destacan las fresas, el kiwi, los arándanos, la granada, las frambuesas y las moras. Según el especialista, incluir estos alimentos de forma habitual en la dieta puede convertirse en una herramienta para mejorar la salud metabólica

"Promueven en tu intestino la producción de GLP-1. Esta hormona mejora la sensibilidad a la insulina, reduce el apetito y aumenta la oxidación de grasas", asegura y además afirma que el GLP-1 es el mecanismo de acción de algunos de los medicamentos más conocidos para el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2, como Ozempic o Wegovy. 

Una mujer con una pluma de Ozempic
Una mujer con una pluma de OzempicGetty Images

¿Qué es el GLP-1 y por qué está tan de actualidad?

El GLP-1  es una hormona que produce el intestino de forma natural después de las comidas. Su función es coordinar distintas respuestas del organismo para mantener estable la glucosa en sangre.

Entre sus principales efectos se encuentran estimular la liberación de insulina cuando los niveles de azúcar aumentan, reducir la secreción de glucagón —la hormona que eleva la glucosa en sangre—, retrasar el vaciamiento del estómago y enviar señales de saciedad al cerebro.

Como consecuencia, disminuye el apetito y muchas personas terminan consumiendo menos calorías. Precisamente estos mecanismos son los que han inspirado el desarrollo de medicamentos agonistas del receptor de GLP-1, utilizados actualmente para tratar la diabetes tipo 2 y, cada vez con mayor frecuencia, la obesidad.

Diabetes
DiabetesGetty Images

Las frutas que recomienda el cardiólogo

Rojas destaca especialmente las frutas ricas en ácido elágico, un compuesto antioxidante presente de forma natural en distintas bayas y frutas. La lista incluye:

  • Kiwi
  • Granada
  • Fresas
  • Frambuesas
  • Arándanos
  • Moras

Según el cardiólogo, estos alimentos ayudan a favorecer la producción intestinal de GLP-1, lo que puede traducirse en una mejor sensibilidad a la insulina, un mayor control del apetito y un incremento de la oxidación de grasas.

Además, estos alimentos aportan fibra, vitaminas, minerales y otros polifenoles que benefician la salud intestinal y cardiovascular dentro de una alimentación equilibrada.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
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Redactora en El HuffPost España, donde aborda actualidad y estilo de vida. Graduada en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo, inició su carrera como becaria en este mismo medio, que ha sido su verdadera escuela. Madrileña con raíces manchegas, escribe sobre una amplia variedad de temas como: sociedad, cultura, viajes, salud y consumo. Siempre con el objetivo de informar, orientar y despertar la curiosidad del lector.

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