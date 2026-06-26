TVE responde a la queja de un espectador por lo que se ve en este anuncio del España-Uruguay

España se juega este sábado a las 02:00 en TVE de la madrugada contra la Uruguay de Marcelo Bielsa y de Federico Valverde el pase a la siguiente fase del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Este es el primer partido que juega la Selección Española en un horario intempestivo para el público español que tendrá que trasnochar para ver a los de Luis de la Fuente pasar de fase de grupos.

El encuentro, que se podrá ver en TVE, ha llegado precedido con un poco de revuelo por las dudas de cuándo se emite exactamente. Como sucede en España con el cambio de hora de invierno y de verano, hay lío para entender si el partido es el viernes o el sábado.

Con la ley en la mano, el partido se juega el sábado aunque en uno de los anuncios de TVE se pusiera que era el viernes. Un espectador ha mandando un mensaje a la defensora del espectador de la cadena pública para que subsanen el error.

RTVE responde

Y esto es lo que ha respondido TVE: "Gracias por escribirnos. Hemos trasladado su comentario a las personas responsables. Tanto desde el área de deportes como desde el área de promociones nos informan de que ya se ha cambiado el anuncio al viernes 26 de junio a las 23:30 horas, que será cuando dé comienzo el programa especial previo al partido".

"Agradecemos su mensaje y su participación. Sus comunicaciones son muy importantes para ayudarnos a mejorar el trabajo de las y los profesionales de la radiotelevisión pública. Reciba un cordial saludo", han sentenciado en TVE.

"RTVE anuncia el Uruguay - España de #FIFAWorldCup el viernes a las 2:00, pero es realmente el sábado a las 2:00", reza el tuit en el que se pone de manifiesto que la publicidad de la cadena pública era errónea.