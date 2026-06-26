Irene Montero revela lo que hubo detrás del cumpleaños feliz a Trump que dio la vuelta al mundo

La eurodiputada Irene Montero fue una de las protagonistas a nivel político de la semana pasada después de que una intervención suya en el Parlamento Europeo no dejara indiferente a nadie. La diputada de Unidas Podemos se atrevió durante una intervención a cantarle en inglés el cumpleaños feliz al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Señorías, qué celebra Europa porque Irán está celebrando que ha ganado y Donald Trump, como no puede celebrar que ha ganado, celebra su 80 cumpleaños montándose su propio Imperio Romano poniendo a sus gladiadores a romperse la cara como se la han roto a Topuria", afirmó Montero.

"¿Podemos celebrar que hemos impedido un genocidio, que hemos parado una agresión ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán? ¿Podemos celebrar que hemos roto relaciones con Israel, que hemos parado la ocupación del Líbano?", continuó la política madrileña.

Finalmente, Montero se dirigió directamente a Kaja Kallas, Vicepresidenta de la Comisión Europea, y le cantó a la cara el cumpleaños feliz a Donald Trump llamándolo "Mr Genocide".

Así nació ese momento

Este jueves, precisamente, Montero ha estado en el programa El Sótano de TEN TV, que presenta Alba Carrillo, y ha sido preguntada por este momento. "Ha habido opiniones para todos, mayoritariamente las he recibido buenas porque mis haters me dan por perdida, ya que ellos solo me insultan para ganar seguidores, no para hacer una crítica constructiva porque saben que no me callo ni debajo del agua", ha comenzado diciendo.

La eurodiputada ha continuado diciendo que en general le han dicho "qué valor, qué valiente y que ha gustado mucho". "Entre los más jóvenes es como si fuera IA, pero están bailándolo en TikTok", ha añadido.

Preguntada sobre si lo hizo porque iba a dar la vuelta al mundo, Montero ha reconocido que "no", pero que trabaja bastante las cosas con su equipo. "Molan mucho y hay que decirlo porque a mí no se me ocurren tantas cosas, cuando haces una intervención o piensas en política lo haces con otra gente", ha explicado.

Entonces, la diputada de Podemos en el Parlamento Europeo ha explicado la intrahistoria del cántico: "Teníamos claro que había que hacer una comparación entre el acuerdo y la derrota que suponía ese pacto con Irán y la celebración de un tío que pone ahí a sus gladiadores, casi como en el Imperio Romano. Entonces dijeron, ¿por qué no cantas el Happy birthday?".

"¿En realidad qué está haciendo Europa? ¿Ha parado el genocidio? ¿Ha hecho algo por la humanidad? No, le está cantando el cumpleaños feliz, entonces vamos a cantárselo", ha rematado.