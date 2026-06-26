Joaquín Castellón, periodista, no se corta al responder a Jaime de los Santos (PP) sobre si se puede ser gay y de derechas

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves una reforma del Código Penal para penalizar las llamadas terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género. En concreto, esta medida contó con 178 votos a favor, (PSOE y sus socios habituales), 138 abstenciones (entre ellas, la del PP) y 32 votos en contra (Vox).

El momento 'viral' de este debate la protagonizó el diputado del PP, Jaime de los Santos, al asegurar desde la tribuna del Congreso que se puede ser "maricón y del PP". "Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas y lo que han hecho por mí hombres y mujeres de toda condición. Y, sobre todo, lo que han hecho mi padre y mi madre, católicos de derechas, que han puesto por delante de cualquier otra cuestión el amor. El amor que es lo que construye futuro. Búsquenlo, que merece la pena", afirmó.

Sus palabras, por supuesto, han corrido como la pólvora en redes sociales. Una de las personas que se ha pronunciado al respecto ha sido el periodista de LaSexta, Joaquín Castellón, abiertamente LGTBIQ+.

En el programa "La Sexta clave", el comunicador ha dicho que sí es posible ser gay y de derechas porque hay personas, como Jaime de los Santos, que se identifican con ambas cosas. Pero ha añadido: "El PP tiene que salirse de ese paso en el que han luchado contra el matrimonio igualitario con toda su fuerza, han luchado contra los derechos LGTBIQ+, contra la igualdad... O incluso separarse de ese PP actual que sigue en esas manzanas y peras y que pacta con Vox. Que recorta donde puede la ley trans, que se avergüenza de las banderas arcoíris en los ayuntamientos, que quiere mandar el Orgullo a la Casa de Campo o que hoy no ha votado a favor de endurecer la ley contra las terapias de conversión", ha dicho.

Castillón ha recordado que las conquistas en derechos relativos al colectivo LGTBIQ+ han llegado siempre desde la izquierda, pero que hay que sumarse a ellas "se venga de donde se venga". "Hay que ser reivindicativos. Y hay que gritar más. Porque aún queda mucho por avanzar y no se puede retroceder", ha finalizado.