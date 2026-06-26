Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: dos españoles muertos en el total de 235 y 4.300 heridos
El país caribeño, que ya arrastra una grave crisis económica, se ha visto sacudido por dos temblores de 7,2 y 7,5 grados, separados apenas por 39 segundos. La zona de La Guaira es el epicentro del desastre, donde los hospitales están desbordados.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvo la tarde del jueves las visitas a las zonas afectadas por los fuertes terremotos que azotaron el norte del país y han dejado más de 230 muertos, según cifras oficiales. Rodríguez informó en la red social X de que viajó a Macuto, en el estado de Vargas (centro-norte) para acompañar “a nuestro pueblo en la búsqueda y rescate de todos los afectados por esta terrible tragedia”. La mandataria aseguró que “el Gobierno nacional está desplegado para atender la emergencia y en las próximas horas seguiremos recibiendo apoyo de la comunidad internacional”.
Decenas de personas saquearon este jueves comercios dañados por los terremotos que devastaron la ciudad costera de La Guaira, en el norte de Venezuela, mientras equipos de rescate continuaban la búsqueda de sobrevivientes. Los incidentes se registraron en distintos sectores de la ciudad, una de las áreas más golpeadas por los dos terremotos ocurridos el miércoles con apenas segundos de diferencia. En medio de calles fracturadas, edificaciones colapsadas y una emergencia que mantiene a miles de personas afectadas, grupos de hombres y mujeres ingresaron a establecimientos comerciales dañados para robar productos.
Algunos de los participantes accedieron a los locales a través de estructuras parcialmente derrumbadas, mientras otros atravesaron zonas afectadas por los movimientos de tierra para llegar hasta los negocios. Entre los productos retirados había alimentos, medicamentos, bebidas y artículos para el hogar, además de equipos electrónicos como televisores, lavadoras y aparatos de aire acondicionado.
Junto con la UME viaja "un equipo de la AECID para hacer una primera identificación de necesidades humanitarias" y también transporta "elementos de primeros auxilios como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras". A todos ellos se suman 40 profesionales del Cuerpo de Bomberos movilizados por la Comunidad de Madrid, que ha activado este jueves el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (ERICAM). A su llegada se desplazarán hacia la zona afectada por el seísmo, para prestar apoyo en las labores de búsqueda y rescate de víctimas, según informó Emergencias de la Comunidad de Madrid.
El avión que el Ministerio de Defensa español ha fletado con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha despegado en la madrugada de este viernes para colaborar en las tareas de rescate tras los dos terremotos que ha sufrido Venezuela en la víspera. Se trata de un avión A330 del Ejército del Aire en el que viajan 59 efectivos de la UME, ha informado el departamento que dirige Margarita Robles en un mensaje en X recogido por Europa Press.
Fuentes del Ministerio de Defensa precisaron anteriormente que entre ellos hay rescatistas de la unidad 'Urban Search and Rescue' (USAR, por sus siglas en inglés), ocho unidades caninas y dos ingenieros del Ejército de Tierra. El citado equipo -Urban Search and Rescue- es una unidad de élite que forma parte de la UME y está altamente especializado en la búsqueda y rescate urbano de personas atrapadas. Su función principal es localizar, estabilizar y extraer a víctimas atrapadas bajo estructuras colapsadas, espacios confinados o escenarios de grandes desastres.
Los fuertes terremotos han estado seguidos de 30 réplicas que han sacudido especialmente el estado de La Guaira, Caracas y Yaracuy, donde se ha establecido el epicentro de estos temblores. Por ello, el Gobierno ha declarado el estado de desastre.
Comienza la cobertura en directo, en El HuffPost, del doble terremoto ocurrido en Venezuela ayer. Este 25 de junio de 2026 arranca con una cifra de 235 muertos, 4.300 heridos y cientos de desaparecidos confirmados. Hay dos españoles entre los fallecidos, según las autoridades locales. pasadas las 24 horas de dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y al estado cercano La Guaira, mientras continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes y el Gobierno sigue evaluando los daños materiales.