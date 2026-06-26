Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: dos españoles muertos en el total de 235 y 4.300 heridos

Despega de España a Venezuela un avión de la Unidad Militar de Emergencias para apoyar las labores de rescate

El avión que el Ministerio de Defensa español ha fletado con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha despegado en la madrugada de este viernes para colaborar en las tareas de rescate tras los dos terremotos que ha sufrido Venezuela en la víspera. Se trata de un avión A330 del Ejército del Aire en el que viajan 59 efectivos de la UME, ha informado el departamento que dirige Margarita Robles en un mensaje en X recogido por Europa Press.



Fuentes del Ministerio de Defensa precisaron anteriormente que entre ellos hay rescatistas de la unidad 'Urban Search and Rescue' (USAR, por sus siglas en inglés), ocho unidades caninas y dos ingenieros del Ejército de Tierra. El citado equipo -Urban Search and Rescue- es una unidad de élite que forma parte de la UME y está altamente especializado en la búsqueda y rescate urbano de personas atrapadas. Su función principal es localizar, estabilizar y extraer a víctimas atrapadas bajo estructuras colapsadas, espacios confinados o escenarios de grandes desastres.