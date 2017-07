El importante mensaje detrás de la imagen de la cesárea de una mujer

Mel Watts es una bloguera australiana que ha compartido un importante mensaje en su cuenta de Instagram.

Watts compartió una imagen de su cuerpo poco después de dar a luz en Instagram con un importante mensaje: "Este cuerpo está lleno de estrías y hoyuelos. Pero este cuerpo, el que tengo, me dio otra vida. Otro pequeño ser humano al que amar y sostener".

"Este cuerpo se mantuvo durante nueve meses para proteger a esa nueva vida. [...] Tantas veces he dudado de mi cuerpo y en realidad ha hecho todo lo que siempre quise que hiciese. Claro, que no es de anuncio de bañador pero para mí y para mi marido es el lugar en el que crecieron nuestros bebés", aseguró.

Además, quiso mandar un mensaje a la sociedad: "Deberíamos hacer lo que sentimos porque es bueno para nosotros. Nadie tiene el mismo cuerpo y todo el mundo tiene su propio cuerpo", sentenció.

Después de publicar la imagen de su cesárea, la bloguera asegura que recibió una multitud de comentarios alabando su publicación y muchos otros criticando su cuerpo, por lo que quiso recalcar sus palabras sobre los cuerpos de las mujeres.

"Todos los cuerpos de las mujeres son reales. Algunas trabajan duro para tener un buen cuerpo y otras no lo hacen. He visto a muchas mujeres atizando a otras por su físico. Algunas mujeres entrenan duro, otras no. Tras el embarazo, algunas mujeres se recuperan y otras no y sólo porque sientas que no encajas no eres menos real que yo. Todas somos reales", aseguró.

Pero ahí no concluye el post: "Todas somos mujeres que hemos dado a luz a pequeños seres humanos y todas estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos. Al igual que millones de mujeres en el mundo. En lugar de luchar entre nosotras y escribir cosas desagradables acerca de personas que no conocemos, ¿qué tal si nos abrazamos los unos a los otros?".

