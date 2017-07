'Hora de Aventuras' regresa con cinco nuevos capítulos 

La espera está siendo dura, pero si en el camino llegan noticias de Jake el perro y Finn el humano, merece la pena. Un año después de la emisión del último capítulo la serie, y confirmado que terminará en 2018 con la novena temporada, los fans de Hora de Aventuras tienen algo que celebrar. La productora de televisión Cartoon Network ha confirmado a través de su cuenta oficial de Twitter que muy pronto regresará la serie de animación que ha generado pasiones en niños y adultos de todo el mundo.

Drraaaama-bomb! #AdventureTime is coming back next week with five all-new episodes, starting Monday! pic.twitter.com/487QfTG3Yt