La rotunda respuesta de una mujer al hombre que le pidió tener una aventura

Una usuaria de Imgur compartió hace unos días la conversación que mantuvo con un hombre que le pidió tener una aventura fuera del matrimonio.

Fue en una publicación en la que demuestra la contundencia con la que se deshizo del individuo que quería ligar con ella. Post que lleva acumuladas más de 400.000 visitas.

Así fue la conversación:

- Él: "Oh, jaja, estás casada".

- Ella: "Sí... y encantada, gracias".

- Él: "Ok, yo también, pero no se lo diremos. Será divertido, jaja".

- Ella: "Cuando me diagnosticaron cáncer el año pasado y no tuve el valor de decirle a mis hijos (a los que siempre he protegido) que podía morir, mi marido fue quien les dijo que estaba enferma. Él me cuidó durante mis múltiples operaciones, vaciando mis bolsas de drenaje, dándome las inyecciones para disolver mi sangre, sujetando mi mano cuando tenía dolores y tenía que ir a quimioterapia. Durante esa época, siempre se me venía a la cabeza la parte de una canción que decía que "el amor es ver a alguien morir". Y me pregunto: ¿quién va a verte morir? Arregla lo tuyo y deja de enviarme mensajes".