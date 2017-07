Un nuevo tenso enfrentamiento entre Paula Echevarría y la prensa

La actriz Paula Echevarría ha vuelto a enfrentarse a los medios de comunicación. Hace una semana, la protagonista de Velvet se encaró a un reportero gráfico que le hizo unas fotos mientras disfrutaba de unos días de relax junto a unas amigas.

Esta vez ha sido el aeropuerto el lugar en el que se han encontrado Echevarría y la prensa.

"No te voy a decir nada cielo y me da mucho apuro que vengas detrás de mí y me da mucha vergüenza", decía la actriz. Además, Echevarría tiró de ironía y usó una frase que se ha introducido en el acervo popular: "Hasta luego Mari Carmen".

Desde hace unos meses se rumorea que Paula Echevarría y David Bustamante han roto su matrimonio aunque ninguno de los dos lo ha confirmado. Desde ese momento, la pareja se ha convertido en un objetivo de la prensa del corazón.

Echevarría está ahora centrada en Velvet Colección, en Movistar, que verá la luz en la próxima temporada televisiva y que supondrá la continuación de la exitosa serie de Bambú para Antena 3.

