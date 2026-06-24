Francia detecta el primer caso de ébola en el país: su estado es favorable

Un cuerpo es trasladado a la morgue del Centro Médico Nyankunde para los procedimientos de entierro por equipos de salud que visten trajes de protección como parte de las medidas de control de la epidemia.

El ébola llega a Francia. El país ha confirmado el primer caso positivo de ébola, un médico humanitario que volvía de una misión en la República Democrática del Congo (RDC). En total, el brote suma ya 277 fallecidos.

Según ha señalado el Ministerio de Salud de Francia este miércoles, el hombre fue atendido nada más llegar a Francia y trasladado posteriormente a un hospital especializado en enfermedades infecciosas de alta transmisibilidad. Las autoridades han asegurado que su estado es estable.

El Ministerio ha explicado que el país cuenta con instalaciones preparadas para hacer frente a enfermedades altamente contagiosas y que disponen de sistemas especiales de seguridad y medidas de bioseguridad destinadas a proteger tanto a los pacientes como al personal sanitario.

Quienes estuvieron en contacto con el médico deberán permanecer en aislamiento durante 21 días

Además, se ha iniciado una investigación epidemiológica para localizar a las personas que pudieron tener contacto con el médico. Quienes sean identificados deberán permanecer en aislamiento domiciliario durante 21 días y serán supervisados médicamente durante ese periodo.

La confirmación de este caso llega semanas después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara una emergencia de salud pública de importancia internacional por la situación del ébola en el este de la RDC.

Por su parte, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades destaca que el riesgo para los viajeros que visitan zonas afectadas es bajo y que el riesgo para la población general europea sigue siendo muy bajo.

¿Qué es el ébola?



El ébola es una enfermedad grave causada por un virus que afecta tanto a personas como a algunos animales. Fue identificado por primera vez en África y desde entonces ha provocado varios brotes, especialmente en países de África central y occidental.

La enfermedad se transmite por contacto directo con sangre, fluidos corporales o tejidos de personas o animales infectados. No se contagia por el aire como ocurre con algunos virus respiratorios.

Los síntomas suelen comenzar con fiebre, dolor de cabeza, cansancio intenso y dolores musculares. Y, en los casos más graves, pueden aparecer complicaciones que pueden afectar a distintos órganos del cuerpo.