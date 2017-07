Se publicó hace cerca de un año en la revista XL Semanal, pero ahora vuelve a ser viral en las redes sociales.

La durísima carta que una anciana escribió a esa publicación desde una residencia está conmoviendo de nuevo a cientos de personas. En su momento, el escritor Lorenzo Silva ya la destacó como una de las mejores misivas que habían llegado a la revista.

"Mal pronóstico tiene una comunidad que no deja ni ofrece camino a los jóvenes, como en este mismo espacio han señalado muchas cartas a lo largo de estos últimos años. Pero no es mejor el que tiene la comunidad que olvida el valor de la obra y la memoria de los más veteranos, y oscuro es el horizonte de la que se permite despreciar esas pertenencias como si fueran trastos inservibles", avisaba el escritor.

En la carta, la mujer, que se llama Pilar Fernández Sánchez,tiene 82 años y es de Granada, relata lo sola que siente y reflexiona sobre el papel de la familia.

Este es el texto completo:

"Esta carta representa el balance de mi vida. Tengo 82 años, 4 hijos, 11 nietos, 2 bisnietos y una habitación de 12 m2. Ya no tengo mi casa ni mis cosas queridas, pero sí quien me arregla la habitación, me hace la comida y la cama, me toma la tensión y me pesa. Ya no tengo las risas de mis nietos, el verlos crecer, abrazarse y pelearse; algunos vienen a verme cada 15 días; otros, cada tres o cuatro meses; otros, nunca. Ya no hago croquetas ni huevos rellenos ni rulos de carne picada ni punto ni crochet. Aún tengo pasatiempos para hacer y sudokus que entretienen algo. No sé cuánto me quedará, pero debo acostumbrarme a esta soledad; voy a terapia ocupacional y ayudo en lo que puedo a quienes están peor que yo, aunque no quiero intimar demasiado. desaparecen con frecuencia. Dicen que la vida se alarga cada vez más. ¿Para qué? Cuando estoy sola, puedo mirar las fotos de mi familia y algunos recuerdos de casa que me he traído. Y eso es todo. Espero que las próximas generaciones vean que la familia se forma para tener un mañana (con los hijos) y pagar a nuestros padres por el tiempo que nos regalaron al criarnos".