Ayuso vuelve a recordar que le gusta la fruta y llama a Sánchez "sinvergüenza"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a decir este jueves que le gusta la fruta (una forma de decirle a Sánchez "hijo de puta") y ha asegurado que al presidente del Gobierno le quedan "las horas contadas". Y no sólo eso: también ha dicho que es un "sinvergüenza".

Todo porque en una entrevista en Telecinco con Ana Rosa Quintana le han recordado las menciones que Sánchez hizo sobre ella y su pareja, Alberto González Amador, desde la tribunal del Congreso durante el pleno dedicado a la corrupción. Concretamente, el líder socialista dijo que Feijóo alcanzó la presidencia del PP nacional apoyando a Ayuso en su particular guerra con Pablo Casado cuando éste denunció la corrupción de la "baronesa". "¿Por qué con Ábalos son tan contundentes y con la señora Ayuso tan conniventes?", le preguntó al mismo tiempo que recordaba las mordidas cobradas por el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid en plena pandemia.

Sobre Ayuso hubo más. Sánchez también le dijo a Feijóo que la actual pareja de la madrileña, Alberto González Amador, ha multiplicado sus ingresos por siete desde que iniciaron la relación gracias a la estrecha vinculación que existe en el gobierno de la Comunidad de Madrid y el gigante sanitario Quirón. "Hostigan a mi mujer por llevarse cero euros y protegen a un tipo que se está haciendo rico con la privatización de la sanidad en Madrid", señaló.

Por eso, Ayuso ha vuelto a decir que le gusta la fruta y que Sánchez es un sinvergüenza. "España está en manos de este personaje que es lo más nefasto que ha habido en democracia", ha dicho.

La presidenta ha criticado que el presidente sea capaz de llevar al país "al choque" porque es "preso de la corrupción que le ata", algo que le tiene "totalmente fuera de control".

"Él está desquiciado, pretende desquiciarlo todo. Sin embargo, lo que se va demostrando, lo que se va viendo día a día, es que tiene las horas contadas y que, por más que lo intente, este proyecto que nunca debió nacer, está a punto de caer totalmente carcomido", ha lanzado Díaz Ayuso.

Y ha añadido, además, que el sanchismo queda resumido en "joyas, cajas fuertes, prostitución y tramas sórdidas". "Nos van a llevar a la situación que sea y, por eso, pido a la gente que no desespere. Necesitan llevarnos al desquicio, necesitan hablar del 36, de Franco, de la derecha, de la izquierda. Necesitan todo muy cuesta arriba, pero igual digo que las instituciones están resistiendo", ha dicho ante una Ana Rosa que no ha rebatido ninguno de sus argumentos.