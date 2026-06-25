La defensa de Zapatero pide que se anule toda la investigación tras la filtración de sus mensajes privados

La defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado este jueves un incidente de nulidad para toda la investigación referida a su presunta intermediación con el rescate de Plus Ultra después de que ayer se filtrara a los medios de comunicación un informe de la UCO donde se recogían numerosos mensajes entre el dirigente socialista y su secretaria, muchos de ellos sin vinculación directa con el objeto de la investigación.

En concreto, su abogado señala que se ha vulnerando el derecho a la intimidad, a la protección de datos y al secreto de las comunicaciones de terceros con transcendencia" para su representado. Del mismo modo, asegura que se ha vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías y su derecho a la presunción de inocencia. De ahí que solicite la declaración de nulidad general de las actuaciones.

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha acordado que se investigue "el origen" y "la identificación de las personas responsables" de filtraciones de los chats del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Así lo ha hecho en un auto, al que ha tenido acceso El HuffPost, en el que acuerda investigar las filtraciones producidas en la causa "dada la gravedad de los hechos y su potencial encaje en tipos penales de revelación de actuaciones declaradas reservadas".

El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional hablaba de las presuntas influencias del expresidente socialista con el Gobierno de Bolivia para ayudar presuntamente a una empresa peruana. En uno de sus anexos se incluían numerosos mensajes que Zapatero y su secretaria se intercambiaron durante el periodo investigado, pero que poco o nada tenían que ver con la investigación. Al respecto, Calama lamenta que el contenido fuera difundido íntegramente pese a contener datos incompatibles con su publicación indiscriminada".

"Tales hechos, además de constituir una vulneración palmaria del deber de reserva inherente al secreto externo, pueden integrar ilícitos penales, sin perjuicio de otras responsabilidades disciplinarias o profesionales", agrega.