Nobu Matsuhisa, chef japonés: "Cada mañana desayuno solo ingredientes naturales: huevos cocidos durante seis minutos, tomates, aceite de oliva, pepinos, queso y aguacate"

Pocos chefs pueden presumir de haber construido un imperio gastronómico global junto a una estrella de Hollywood, sobrevivido a varios fracasos empresariales y seguir viajando por el mundo con 77 años para supervisar más de 60 restaurantes. Pero Nobu Matsuhisa nunca ha sido un cocinero convencional.

El chef japonés, considerado una de las figuras más influyentes de la gastronomía contemporánea, asegura que buena parte de su vitalidad se basa en una rutina sorprendentemente sencilla. Lejos de los excesos asociados a la alta cocina, su desayuno diario apenas ha cambiado en los últimos años.

"Por la mañana me gusta un desayuno salado con huevos cocidos durante seis minutos, tomates, aceite de oliva, pepinos, ricotta y aguacate. Solo ingredientes naturales", explica en una entrevista al diario italiano Corriere della Sera. Sin embargo, insiste en que la alimentación no es lo más importante. "Más importante que la dieta es el ejercicio".

Dos horas de entrenamiento cada día

Matsuhisa asegura que mantiene una disciplina férrea independientemente del país en que se encuentre. Y no es poca cosa, teniendo en cuenta que pasa alrededor de diez meses al año viajando entre Asia, Europa, Oriente Medio y América para visitar sus restaurantes y supervisar nuestros proyectos.

"Entreno todos los días, 365 días al año, durante dos horas, nada más levantarme", afirma.

Su rutina incluye estiramientos, movilidad de cadera, trabajo de columna, ejercicios musculares y rodillo de espuma, además de sesiones con entrenador personal.

Nobu Matsuhisa, chef japonés, en una imagen de archivo en su restaurante de Dubái Getty Images for One & Only

En los últimos años también ha incorporado masajes terapéuticos y acupuntura como parte de su preparación física.

De huérfano a referente mundial de la gastronomía



La historia de Nobu está marcada por una larga sucesión de obstáculos. Nació en 1949 en Saitama, Japón, y perdió a su padre cuando apenas tenía ocho años tras un accidente de motocicleta.

Tras formarse como cocinero en Tokio, se trasladó a Perú con apenas 24 años para emprender su primera aventura empresarial. No salió bien.

Nobuyuki 'Nobu' Matsuhisa, en su restaurante de Los Ángeles (California) fotografiado en 1988 Getty Images

El restaurante cerró después de tres años acumulando pérdidas. Posteriormente, probó suerte en Argentina, donde tampoco logró consolidar su proyecto gastronómico.

El incendio que casi lo cambia todo



Uno de los momentos más duros de su vida llegó poco después de mudarse a Alaska. Había abierto un nuevo restaurante en Anchorage cuando un incendio destruyó completamente el negocio apenas unos días después de la inauguración. "Fue un momento terrible. Estaba tan desesperado y deprimido que pensé en suicidarme", reconoce en la misma entrevista.

El apoyo de su familia fue decisivo para seguir adelante. Aquella crisis terminó llevándole a Los Ángeles, donde abrió el restaurante Matsuhisa en Beverly Hills en 1987.

El encuentro que cambió su carrera



La verdadera explosión de su carrera llegó años después. En 1994 abrió en Nueva York el primer restaurante Nobu junto a un socio inesperado: el actor Robert De Niro.

Nobu Matsuhisa, chef japonés, junto al actor Robert de Niro Anadolu via Getty Images

Aquella asociación acabó convirtiéndose en una de las marcas gastronómicas más reconocidas del mundo. Hoy la cadena cuenta con más de sesenta restaurantes y hoteles repartidos por numerosos países.

Su relación con Giorgio Armani

Durante una reciente visita a Milán, Matsuhisa recordó especialmente al diseñador Giorgio Armani, fallecido el pasado año y con quien compartió una estrecha relación profesional.

Fue Armani quien le propuso abrir el restaurante Nobu de Milán a finales de los noventa. "Lo que más me impresionaba era su atención obsesiva al detalle. Buscaba la perfección. Me enseñó muchísimo", explica.

Uno de los episodios que más recuerda fue cuando ambos decidieron convertir Nobu Milán en un restaurante libre de humo varios años antes de que la legislación italiana prohibiera fumar en interiores.

El hombre que ayudó a popularizar el sushi



Matsuhisa también reivindica el papel que desempeñó en la expansión de la cocina japonesa fuera de Japón. Cuando abrió Nobu Milán en el año 2000, el sushi seguía siendo un producto relativamente desconocido para buena parte del público italiano.

Un plato de sushi BEHROUZ MEHRI via Getty Images

"En cierto modo educamos a los milaneses para comer pescado crudo", recuerda. Su capacidad para adaptar recetas japonesas a los gustos occidentales ha sido una de las claves de su éxito internacional.

"No tengo por qué jubilarme"



A pesar de haber cumplido ya los 77 años, Matsuhisa no contempla abandonar la cocina. De hecho, continúa desarrollando nuevos proyectos. Entre ellos figura la apertura de un hotel Nobu en Madrid y otro en El Cairo durante los próximos años.

Cuando le preguntan por la jubilación, su respuesta es inmediata. "No trabajo para una gran empresa, así que no tengo por qué jubilarme". Y añade una reflexión que resume toda su filosofía de vida: "Solo cuando mi cuerpo y mi mente ya no aguanten, decidiré parar. Mientras tanto, seguiré viajando, preparando sushi y recibiendo clientes".

Una forma de entender el trabajo que, vista su trayectoria, parece haberle funcionado bastante bien.