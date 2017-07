Un tuitero se encuentra con Jake Gyllenhaal en su pueblecito de Huesca y se hace un selfie impagable

Un tuitero (@alex_oros29) ha compartido en Twitter una de esas imágenes que, para el común de los mortales, sólo se tiene la oportunidad de lograr —como mucho— una vez en la vida. Bueno, convendrás conmigo que ir caminando por un pueblecito de Huesca con tu camiseta de los Warriors y toparse con una superestrella de Hollywood no es fácil.

Que esa celebridad sea supermaja, te pare por tu camiseta y se quiera tomar un selfie tampoco es tan común. Pero lo realmente diferencial de esta imagen del tuitero Alejandro es —en nuestra humilde opinión— ese tractor del fondo que dota de un impagable tamiz costumbrista a la instantánea:

Jake Gyllenhaal, actor y productor de cine estadounidense e importante activista político, se consagró en 2005 como actor por su interpretación de un marine frustrado en Jarhead y, sobre todo, por su personaje del vaquero Jack Twist en Brokeback Mountain, de Ang Lee, donde compartía protagonismo junto a Heath Ledger. Además, y entre otros muchos papeles, protagonizó (en 2010) Prince of Persia: Sands of Time, bajo la producción de Jerry Bruckheimer.

Los comentarios de decenas de tuiteros no se han hecho esperar:

Was it taken today in Spain? 😍

Yes, this afternoon

You were so lucky to meet him! Congrats ☺️