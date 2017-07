El Bayern de Múnich pide perdón al Milán tras burlarse de un jugador en Twitter

Perder por 4-0 no es plato de buen gusto para nadie, pero no es para burlarse de nadie. Y mucho menos si se trata de un partido amistoso de pretemporada.

La cuenta en inglés del Bayern de Múnich tuiteó el cuarto y último gol encajado por su equipo frente al Milán en la International Champions Cup que ambos conjuntos están disputando en Estados Unidos.

Pero lo hizo burlándose del apellido de su autor, Hakan Çalhanoğlu, cuyo apellido escribieron así:

Inmediatamente después, llegó la disculpa: "Lo sentimos, nos dejamos llevar por el estrés de la derrota"

Apologies, stress of defeat got to us there. Hakan Calhanoglu* #AudiFCBtour #FCBACM