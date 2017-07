Un loro, una caja y lo que hay dentro de ella: el vídeo que arrasa en Twitter

Un loro se acerca a una caja. Intenta abrirla. No lo consigue. Siguiente intento. Bingo. ¿Qué es eso que hay dentro? ¿Es un lindo gatito? De lindo, nada de nada. El gato le suelta un zarpazo. ¡Ay! ¿Qué hace el loro? Pues lo que haríamos todos: cerrar la caja.

Este vídeo tan sencillo pero tan divertido lleva la friolera de 144.000 retuits y más de 227.000 'me gusta' en apenas dos días en Twitter.

This is the best video ever pic.twitter.com/K065H6RJfQ