Qué se puede hacer con un grupo de WhatsApp en el que te has quedado solo como le ha pasado a Ortega Smith en Vox: "Por favor, abandona el grupo"
"Por favor, abandona el grupo": el exdirigente de extrema derecha fue expulsado del Comité Ejecutivo Nacional de su partido a través de WhatsApp, pero ahora tiene un chat consigo mismo que le da bastantes posibilidades.
Le puede pasar a cualquiera. De repente notas que un grupo de WhatsApp que era muy concurrido, en el que se hablaba constantemente, pasa a estar muy silencioso. A veces se tira de asertividad e incluso directamente se recibe un mensaje. Todas las personas con las que compartías grupo se han ido a hablar a otro lado. De repente, ese grupo de WhatsApp es un cuarto vacío, un desierto.
Es lo que le ha sucedido a Javier Ortega Smith, el defenestrado dirigente de Vox. El diario El Mundo ha revelado esta semana cómo Vox expulsó del Comité Ejecutivo Nacional a quien llegó a ser secretario general y luego vicepresidente del partido. Quién se manchó las manos fue Ignacio Garriga, y lo hizo a través del grupo de WhatsApp que reunía precisamente a ese órgano de dirección del partido.
Primero fue Santiago Abascal el encargado de dejar escrito que "a propuesta del presidente del partido, el Comité Ejecutivo Nacional podrá acordar el cese de cualquiera de sus miembros sin necesidad de convocar a la Asamblea General" y por ello proponía "el cese inmediato de Javier Ortega Smith" de este órgano "por la pérdida total de confianza política y personal".
A continuación, en apenas dos minutos, el resto de miembros de este órgano pasaron a pronunciarse con varios "A favor". Fue en ese momento cuando Garriga retomó esa improvisada asamblea digital: "Javier, el Comité Ejecutivo Nacional ha acordado por unianimidad (19 síes) tu cese como vocal del mismo. Por favor, abandona el grupo" (sic). A ello Ortega Smith reaccionó con un somero "En contra".
Por este motivo, Garriga mantuvo su determinación: "A la vista de que no abandonas el grupo procedo a crear uno nuevo. Este grupo deja de ser operativo, os agradeceré a los miembros del comité que abandonéis el grupo". Se ignora cómo se llamará el nuevo grupo del Comité Ejecutivo Nacional de Vox (¿CEN Vox sin Javi?). Lo único cierto es que en aquel momento Ortega Smith pasó a disponer de una herramienta muy preciada.
Para qué puedes usar un grupo de WhatsApp sin más gente
Es una herramienta de la que disponen numerosos usuarios de la popular aplicación de mensajería. En WhatsApp es posible tener un chat contigo mismo desde hace ya algunos años. Pero antes de que esa opción se habilitara, la gente conseguía generar la misma solución (tener un espacio privado en el que compartir o guardar algunos enlaces o mensajes) creando un grupo.
El método era (y sigue siendo) muy sencillo. Creas un grupo de WhatsApp con un amigo o un familiar cercano (o con la ejecutiva de un partido que te quiere fuera) y acto seguido le eliminas del grupo. El resultado es similar a lo que vio Ortega Smith cuando Abascal le dejaba atrás. Te quedas con un chat solo para ti que te permite tener un espacio más para, por ejemplo, guardar recetas, contraseñas, enlaces, fotos o vídeos.
Con la opción de hablarte a ti mismo (creando un nuevo chat contigo como destinatario) ya no es necesario optar por el proceso de crear ese grupo, expulsar a la persona con la que lo has creado y quedártelo. Sin embargo, también es plausible que un chat contigo mismo se te pueda quedar corto. Quizá necesites tener en realidad varios para poder distribuir materiales (un chat para temas personales, otro para profesionales).
Por ello, la opción de crear un grupo (o aprovechar uno en el que ya estás solo tú) sigue siendo una opción popular para quien necesite espacio. Al fin y al cabo hay que tener en cuenta que lo de poder hablar contigo mismo en WhatsApp no solo es útil para tener a mano algunos ítems que quieras guardar: es útil para enviarse archivos entre el móvil y el PC de una forma más rápida. Al menos Ortega Smith sacará algo de todo esto.