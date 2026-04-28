Santiago Abascal llama "mierda" a Pedro Sánchez: Patxi López le responde pagando con la misma moneda

Santiago Abascal ha vuelto a arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero esta vez no se ha contenido y ha hecho una descripción que ha generado toda una ola de reacciones negativas en redes sociales y entre figuras públicas como el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López.

Durante un acto de Vox en Cádiz habló del altercado que vivió en Granada y les echó la culpa a las autoridades: "Que haya dos tipos a pocos metros de nosotros, el otro día en Granada a 15 metros, que ahora deben estar a 70, esto solo pasa porque el mierda del presidente del Gobierno y la rata del ministro del Interior y el cobarde del delegado del Gobierno, y el lacayo que actúa como jefe del dispositivo, han decidido que tienen que intimidarnos en todas partes".

"Un cerebro absolutamente vacío"

El portavoz socialista ha cargado contra el líder de Vox durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados y después ha hecho un añadido en el perfil institucional de la red social X, en el que ha acumulado más de 1.000 'me gusta': "Abascal el otro día llamó mierda al presidente del Gobierno y rata al ministro del Interior. Eso lo único que demuestra es un cerebro absolutamente vacío, vacío de ideas, una incapacidad enorme".

"Una incapacidad política para contrastar propuestas y modelos, una falta de educación abismal y muy poca o ninguna vergüenza", ha añadido. Este tipo de discurso, ha señalado, los define como "propagadores de odio que empiezan atacando a los inmigrantes, pero siguen con todos los demás".

"Que se quede con su vergüenza nacional"

Incluso ha rebautizado la "prioridad nacional" que Vox pretende implementar, una propuesta en la que los españoles irían por delante del resto en materia de becas, ayudas o sanidad.

"Que se quede con su vergüenza nacional, que nosotros trabajaremos por las verdaderas prioridades, por la prioridad de una España digna, de un país de convivencia, de integración, de un país de progreso colectivo y que sea además una referencia internacional". En X añade que "Abascal ya no se esconde".