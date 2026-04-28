Preguntan al asesor que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa si volverá a ganar en 2027: su respuesta no gustará en Génova 13

Las elecciones generales de 2027 se antojan clave para España. Desde hace un tiempo, las encuestas dan una amplia ventaja al bloque de la derecha, dando lugar a un probable gobierno de coalición formado por PP y Vox.

No obstante, la izquierda no tira la toalla y promete dar la batalla. Por todo esto le han preguntado a Iván Redondo, ex Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre 2018 y 2021.

Durante estos años, Iván Redondo fue uno de los principales hombres de confianza de Pedro Sánchez, siendo clave en la victoria electoral de 2019. El asesor político ha estado este martes en Espejo Público, programa en el que colabora y donde ha hecho un análisis de la actualidad.

"Pedro Sánchez. ¿Crees que podría volver a ganar las elecciones en 2027? Parece que su intención es agotar mandato...", le ha preguntado Susanna Griso. "Voy a contar algo que no veo mucho en la industria de la actualidad", ha empezado Iván Redondo.

"Bajemos un poquito el pistón"

"España está bastante más empatada de lo que cualquiera pueda imaginarse. Yo creo que la audiencia lo tiene que tener muy presente", ha afirmado el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, dejando claro que las elecciones del próximo año estarán muy reñidas.

No obstante, reconoce que, tal como indican la mayoría de las encuestas electorales, "el bloque de la derecha puede sacar muchos escaños. 187, por ejemplo, en la encuesta de encuestas".

Sobre este punto se ha detenido Iván Redondo, quien recuerda que en realidad la derecha "sigue con los 12 millones de votos, que fue la suma de PP y UPyD". "Lo digo para que bajemos un poquito el pistón", apunta el ex asesor de Pedro Sánchez.

"Yo creo que Pedro Sánchez... el millón de electores que aparecen en las generales y luego dan sorpresas en este país, porque insisto, está más empatado de lo que parece, yo creo que puede contar con ellos con independencia de la fórmula a la izquierda de la izquierda", ha asegurado Iván Redondo.

Seguidamente, ha señalado que hay una cuestión que es "el tema". "Ideas más que ideologías, personas más que partidos. La clave son los 700.000 electores que actualmente están en PP y que tiene que recuperar porque le votaron hace tres años y ahora están en el otro lado".